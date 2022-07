Frýdlantský fotbal v ohrožení! Místo dotace na MSFL získal peníze na sekačku

„Jsme tady kousek ve Wodzisławi na soustředění, byl to náš druhý přípravný zápas, teprve se chystáme na ligu. Měli jsme tu spoustu hráčů na zkoušku, takže to byl spíše přátelský zápas. Zkoušíme hráče a ještě pojedeme na další soustředění,“ řekl kouč polského mužstva Radoslav Látal, který se pokusí po sestupu z Ekstraklasy vrátit v příští sezoně mezi polskou elitu.

„Ano, chceme se vrátit co nejdříve. Spousta hráčů odešla, přichází noví, kádr se teď tvoří, všechno je to v budovací fázi. Uvidíme, co se nám podaří, protože druhá polská liga je o něčem jiném, všichni chtějí do Ekstraklasy. Věřím že se na sezonu dobře poskládáme a splníme cíl,“ uzavřel Radoslav Látal, jehož tým hraje v sobotu 2. července od 10.15 hodin na Hlubině s Baníkem Ostrava.