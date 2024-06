Staré Město slavilo s pohárem a před rekordní návštěvou historický postup

/FOTOGALERIE/ To bylo radosti! Fotbalisté Starého Města porazili v sobotním závěrečném 26. kole I.A třídy, skupiny B Lučinu 8:2, převzali pohár pro vítěze soutěže a před rekordní návštěvou 629 diváků, kterou by brali někteří i ve třetí lize, oslavili historický postup do krajského přeboru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Starého Města porazili v závěrečném utkání I.A třídy Lučinu 8:2, převzali pohár pro vítěze soutěže a oslavili historický postup do krajského přeboru. | Foto: FK Hrtus & Partner Staré Město