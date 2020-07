Loňský rok byl ve Štěpánkovicích turbulentní. Ve vedení oddílu skončily stálice a dlouholeté hybné páky Vlastimil Harazim s Miroslavem Zálohou, kteří nenašli společnou řeč s obcí.

„Je tomu rok, co máme nové vedení. Nebylo to jednoduché období, řešili jsme strašně moc nových věcí. Myslím si, že jsme se s tím poprali statečně. Klub funguje, důležité je, že fotbal ve vesnici neskončil úplně,“ začal povídání místopředseda Dušan Harazim, který patří zároveň k oporám prvního týmu, jehož přáním je, aby se v budoucnu Vlastimil Harazim do klubu vrátil.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

ZLATÝ POKLAD JE ULOŽEN V MLÁDEŽI

Štěpánkovice patří ke klubům, které nemají problém s mládeží. Dva výběry přípravek a žáků jsou toho důkazem. „Práci s malými dětmi jsme se začali věnovat zhruba před deseti lety. Byl to takový boom. Děti fotbal bavil, spousta jich u fotbalu zůstala. Je to cesta, po které chceme jít. V novém ročníku máme do soutěže přihlášený společný dorost s Bolaticemi. Od dalšího roku pak máme v plánu mít svůj vlastní, tím docílíme návaznosti všech kategorií,“ plánuje čtyřiatřicetiletý funkcionář, hráč a trenér v jednom.

„Když si vezmete, dalších dvanáct našich kluků máme v Opavě, jednoho v Hlučíně a Baníku. To je další tým,“ říká pyšně a dodává: „Vše ale zalité sluncem úplně není, stejně jako okolní kluby bojujeme s nedostatkem trenérů.“ Součástí žákovského programu jsou i turnaje, ten poslední se týkal přípravek a účast na něm byla více než dobrá.

„Těší mě, že do těchto akcí se zapojují i kluci z áčka, naše partnerky. Pomáhali jak s organizací, tak třeba i pískáním. Tyhle turnaje chceme mít vyšperkované i co se týká občerstvení. Děti se neodbyly párkem, ale měli například plnohodnotné obědy,“ prozradil Dušan Harazim.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

O ŠTĚPÁNKOVICÍCH SE MLUVÍ I V LIZE

Štěpán Harazim s Filipem Součkem, štěpánkovičtí rodáci, kopou v lize za Opavu, druhý jmenovaný už patří Spartě. „Filip sice není náš odchovanec, ale patří k nám, je prostě náš. Společně se Štěpánem chodili pravidelně kopat na hřiště. I nyní, když mají čas, dorazí, jak na áčko, tak třeba na žákovské turnaje. Naposledy udělali malým klukům autogramiádu. Jsme na ně pyšní,“ zdůrazňuje Dušan Harazim.

„K tomu ještě Ondra Večerek hraje třetí ligu za Benešov a Lukáš Katschmarz kope divizi za opavské béčko,“ doplňuje výčet slavnějších rodáků. „Jsme rádi, že se prosazují ve vyšších soutěžích,“ řekl ještě.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

DERBY S KRAVAŘEMI ÚPLNĚ NEJVÍCE

Zdroj: Roman Brhel

Zápasem, který znamená pro Štěpánkovice nejvíce, je derby s Kravařemi. „Tento zápas je alfou omegou našeho fotbalu. Všichni máme v živé paměti zápas, který jsme vyhráli 2:1. Kravaře tehdy převzalo ASK. Na utkání přišlo 1500 platících diváků. Celkově má I.A třída své kouzlo,“ míní Harazim.

„Bohužel v posledních pěti letech zažíváme jojo efekt. Jednou ji hrajeme, jednou ne,“ krčí rameny jeden ze štěpánkovických bossů. Štěpánkovický tým je tvořen především z místních. „Chceme ale ještě posílit. Bohužel hráči si v I.A třídě říkají o slušný balík peněz. Tyhle požadavky nejsme schopni a nechceme ani akceptovat, proto máme vyhlédnuty hráče, kteří nemají jen nataženou ruku,“ řekl Dušan Harazim.

KRÁSNÝ AREÁL, KDE HRAJE I SFC

Štěpánkovický areál patří k top destinacím v okrese. „Budujeme ho již několik let. Už Vlastík Harazim s Mirkem Zálohou odvedli velký kus práce. Letos se dokončuje výstavba nové pergoly. Obec nám s tím pomáhá, je vlastníkem areálu. Chybí nám ale náhradní hřiště a třeba i malá umělka, a to hlavně kvůli dětem, protože když pořádně zaprší, není kde pořádně trénovat,“ přiznal Harazim. Na štěpánkovickém trávníku se představila několikrát v rámci přípravy i ligová Opava, která je pro místní fanoušky velkým tahákem. „S Opavou máme super vztahy, věřím, že se zase něco u nás uskuteční. Věřím, že nám pomůže Vlasta Harazim, který pro SFC pracuje,“ poznamenal místopředseda štěpánkovického klubu.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

ZE STROMSKÉHO UDĚLALI FOTBALISTU

Štěpánkovickou obec proslavil také hodně žokej Marek Stromský. Jeho syn Filip má ale vedle koní rád také fotbal. „Filip se vrátil z dorostu v Kobeřicích a šel k nám do mužů. Výborný kluk, skvěle zapadl. Jeho sestra Verča se mnou trénuje přípravky v Opavě. Markovi držíme všichni palce při dostizích, ale jeho děti jsme přeorientovali na fotbal,“ pousmál se Dušan Harazim.

PŘÍJMENÍ HARAZIM VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH VLÁDNE

S nadsázkou se dá říci, že ve Štěpánkovicích vládnou Harazimové. „Jsme taková dědina, kde jsou polovina obyvatel Harazimové a hlavně ve fotbalu jsme zaháčkováni všichni. Strejda Josef tady trénuje, Jindra trénoval áčko, nyní vede béčko, dělal taky žáky. Fotbal hrával i děda. Pavel kopal ligu a nyní je v lize i Štěpík. Ještě nedávno byl hodně angažovaný ve Štěpánkovicích i Vlastík,“ končí povídání s úsměvem Dušan Harazim.

Martin Lukovics: Vždy jsem chtěl chytat u nás



Velkou oporou štěpánkovických fotbalistů je brankář Martin Lukovics. Třicetiletý místní rodák si v minulosti prošel Kravařemi a Dolním Benešovem. Doma se ale cítí nejlépe. „Je mi třicet. Mám dvě děti, kariéru dokopu ve Štěpánkovicích,“ říká brankářská jednička týmu.



Martine, jaké je to chytat za Štěpánkovice?

Jsem místní rodák, vždy jsem za náš tým chtěl chytat. Prošel jsem si Kravařemi, v Dolním Benešově jsem dva roky chytal za muže, ale přesto mě to vždy táhlo domů. Chytat za Štěpánkovice je o větší zodpovědnosti, než v ostatních klubech, je to srdcovka.



Po koronavirové pauze hrají Štěpánkovice Prajzský pohár, moc se vám nedaří, proč?

Je pravdou, že se s tím nyní trochu pereme. Bojujeme s tím, že nás je málo. Tým se lepí za pochodu, je to také o zodpovědnosti jednotlivců. Přece jen I.A třída už není žádnou hurá soutěží.



Nemáte obavy, že vás to může doběhnout v mistrovské soutěži?

Pracujeme na tom, aby tomu tak nebylo. Musíme vhodně posílit tak, abychom se pohybovali v klidném středu tabulky.



Vyzkoušel jste si angažmá i ve vyšší soutěži, máte ještě nějaké osobní ambice?

Je mi třicet, mám rodinu, dvě děti. Už to dokopu tady ve Štěpánkovicích.

Anketa: Nejoblíbenější klub, hráč

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Petr Skuplík - Lionel Messi, Štěpánkovice

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dominik Lamla, Cristiano Ronadlo, Paul Pogba, Štěpánkovice

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Valda Ballarin - Marek Ballarin, Štěpánkovice

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Václav Mušík, Lionel Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Kevin Malchárek, Patrik Bartošák, Vítkovice

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Matěj Beňa, Cristiano Ronaldo, Juventus

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Tobias Fabián, Lionel Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

David Wolf - Baník Ostrava, Nemanja Kuzmanovič

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Matěj Mac, Neymar, PSG

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jakub Svačina, Lionel Messi, SFC Opava

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Štěpán Baránek - Cristiano Ronaldo, Juventus Turín

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Šimon Horák, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo - Juventus, Sparta, Opava, Baník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Lukáš Graca - Filip Souček, Lionel Messi - Bayern, SFC Opava, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Marek Beňa - Cristiano Ronaldo, Juventus

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Petr Doležal - Lionel Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Matěj Fabián - Robert Lewandovski, Bayern

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Pavel Kubín, Cristiano Ronaldo, Juventus

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Matouš Vendelín - Lionel Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Max Tomíček - Lionel Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Mikuláš Malohlava, Cristiano Ronaldo, Real Madrid

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Robin Dostál - Šimon Horák, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Petr Riemel - Kylian Mbappé, PSG

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jan Hanzlík - Virgil van Dijk, Liverpool

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Vojtěch Jehlář - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Petr Žůrek - Trent Alexander - Arnold

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

David Hanzlík - Alisson Becker, Liverpool

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jakub Rásocha - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Ondřej Jehlář - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Štěpán Kubín - Sergio Ramos, Real Madrid

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Štěpán Vendelín - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Matyáš Ceplý - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Vojtěch Ceplý - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Marek Huber - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jan Koziel - Artur Melo, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Michal Stuchlík - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Tomáš Tomíček - Filip Souček, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Matyáš Hnát - Ronaldo, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Tobias Kořistka - Ronaldo, PSG

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Oliver Solich - Neymar, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Josef Baránek - Stanislav Baránek, FC Kodaň

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Matěj Kubín - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Denis Horák - Denis Horák, SFC Opava

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Marek Kolečkář - Messi, Barcelona

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Sebastian Kramář - Štěpán Harazim, SFC Opava

Anketa: Váš silný fotbalový zážitek?

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Martin Lukovics, brankář - Finále Krajského poháru v Opavě

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Michal Grygarčík, útočník - Každý zápas za Štěpánkovice

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Martin Liška, záložník - Výhra v Krajském poháru na stadionu v Opavě

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Petr Grygačík, záložník - Postup, když jsme doma porazili Chlebičov 2:1

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Marek Samson, stoper - Krajský přebor v Oldřišově

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Tomáš Duda, brankář - Vyhraná sezona v minižácích

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jakub Dluhoš, záložník - Zahrát si na stadionu v Opavě

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jiří Kretek, obránce - Postup do I. A třídy

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Patrik Benek, záložník/útočník - Všechny postupy a pády

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

David Benek, záložník - Postup do I.A třídy

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Michal Kancner, záložník - První start za áčko při výhře nad Kravařemi

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jakub Machala, obránce - Postup do I. A třídy

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Rostislav Heider, obránce - Postup do I. A třídy

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Filip Stromský, záložník/útočník - Když Štěpánkovice vyhrály pohár

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jakub Tomíček, záložník - Návštěva Nou Campu

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dalibor Mosler, obránce - Dorostenecká léta v Opavě

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dušan Harazim, útočník - Dostenecká léta v Opavě, zahrát si s tátou a vidět bratrance Štěpána v lize

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jakub Krzich, záložník - První hattrick v dorostu

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Lukáš Bělán, záložník - První gól za áčko