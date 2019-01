Region – Jarní odvetná část začala o uplynulém víkendu také oddílům v I. B třídách. O největší překvapení uplynulého kola se postarali fotbalisté Nýdku, kteří v domácím prostředí prohráli s Hnojníkem 2:3 a přenechali svou první pozici juniorům z Frýdku-Místku. Mladí valcíři naopak v domácím zápase s Dobrou nezaváhali, když vyhráli vysoko 10:1. Ve skupině D získali hráči Staříče velice důležité body k záchraně, když porazili v derby tým Kozlovic 3:2.

Oldřichovický útočník Lukáš Stoszek (v pruhovaném). | Foto: Marian Kiedroń

I. B třída – skupina C

Nýdek – Hnojník 2:3 (1:1)

Jaro začalo pro vedoucí celek pořádným šokem. Přestože měl s Hnojníkem nevyřízené účty z podzimu, kdy na jeho hřišti prohrál 6:3, nezvládl ani odvetné utkání. Hosté přestáli úvodní nápor a před pauzou šli nečekaně do vedení. Ke špatně odkopnutému míči se dostal Majer a parádní střelou z 20 metrů zacílil do horního růžku. Vzápětí brankář Pielesz v šestnáctce srazil unikajícího Tlacháče a kopala se penalta. Jeho poklesek přiběhl potrestat brankář Svatoš. Z prvního útoku po přestávce se Nýdek dostal do vedení - Pielesz neudržel ránu Martinčíka a Očadlík pohotově doklepl. Výsledkový zvrat předvedli také hosté - Hudzieczkovu malou domů vystihl Kušnirák a přeloboval Svatoše. O chvíli později ukličkoval Ciencialu, vypálil a jeho vyraženou střelu doklepl do sítě Hlávka. „Odehráli jsme mizerný zápas, všichni hráči předvedli velice špatné výkony,“ hlesl trenér poražených Miloš Koloničný.

Nýdek: Svatoš - Strokosz, Hudzieczek (84. Labaj), Cienciala, Hošek - Tlacháč, Faruga, Martinčík, Spratek - Očadlík, Mitrenga (61. Suszka). Trenér: Miloš Koloničný.

Hnojník: Pielesz - Glac, Varga, T. Jantoš, P. Rusz, A. Klus - Hlávka, Kuczyński (40. M. Stryja, 75. Wrubel), Maier, Kušnirák - M. Jochymek (65. Pieter). Trenér: Marian Kuczyński.

Hrádek - Vendryně 1:1 (0:1)

Derby skončilo překvapením. Zpočátku šlo všechno podle plánu, Repaský hlavou prodloužil centr ze strany na Chwastka a ten postrčil favorita do vedení. Hrádku se naskytla příležitost k vyrovnání. Csikánovo vyběhnutí před vápno a nedůsledný odkop neskončil gólem jen proto, že následnou pohotovou střelu Stoszka do prázdné brány vyhlavičkoval Fojcik a Cymorek přestřelil. Po změně stran měla více ze hry Vendryně, ale vedení nezvýšila, protože nepokrytý T. Sikora dvakrát hlavičkoval nepřesně. Domácí mladík Kluz byl úspěšnější, po rozehraném přímém kopu a následném centru Stoszka si naběhl na zadní tyč a hlavou rozdělil body. „Je možné, že určitou roli hrála skutečnost, že domácí znají hřiště v Návsí mnohem lépe než my. To však nemění nic na tom, že s tím, co jsme na něm předvedli, vůbec nejsem spokojený,“ mračil se trenér Vendryně Zdeněk Černek.

Hrádek: M. Mrozek - Szlauer, P. Turoň, Bojko, Paszek - T. Stoszek, M. Pav, Dembinný, M. Szuscik (11. L. Kluz) - R. Cymorek, R. Cieslar (72. J. Pav). Trenér: Stefan Franek.

Vendryně: Csikán - T. Sikora, Fojcik, Bačík, Mikula - P. Kohut, Repaský, Bilko, Gurecký - Chwastek (70. Sniegoň), Ploszek. Trenér: Zdeněk Černek.

Nebory – Mosty 1:0 (1:0)

O jedinou branku utkání se umístěnou střelou postaral domácí forvard Cieslar. Gólů mohl nasázet více, ale nebylo mu souzeno. Jeden jeho sólový únik zneškodnil brankář Datko, po dalších dvou jeho bránu přestřelil. „Co z toho, že v poli jsme celý zápas měli převahu, když jsme selhali v zakončení. Bylo naprosto jalové,“ mávl rukou brankář Mostů Miroslav Datko. „Zvládli jsme to, na gólové příležitosti jsme byli jasně lepší my,“ pochvaloval si domácí kapitán Filip Žajdlík.

Nebory: M. Pyszko - Osmanczyk - Oborny, Vranka - S. Mrozek - R. Mendrok, Žajdlík, Sliž, P. Pyszko - K. Cieslar, Kopec (87. Sliwka). Trenér: Radek Morcinek.

Mosty: Datko - Kapsia - D. Nieslanik, Szlaur - I. Lysek (22. Turek) - P. Kufa, Mikulka, Bula, Běhal (75. J. Lysek) - T. Nieslanik, Lukosz. Trenér: Pavel Vavřač.

Dolní Datyně – Oldřichovice 2:5 (1:2)

Hosté vděčí za cenný bodový zisk svému špílmachrovi Stoszkovi. Ačkoliv od 15. minuty prohrávali, ještě do přestávky díky dvěma trefám Stoszka (druhá byla z penalty) stačili otočit vývoj zápasu na svou stranu. Domácí jedenáctka po obrátce vyrovnala, ale poté se už radovali jen Oldřichovičtí. Stoszek vypracoval branku pro Ligockého, Zbíral si chvíli nato poradil sám. Po faulu na Toráče dal Stoszek z přímého kopu pátý gól. „Rozloučil se s námi skvěle. Od příštího kola už bude hrát za Vendryni. Dytka, který půjde do Smilovic, si necháme na ještě jeden zápas,“ prozradil předseda Oldřichovic Karel Turoň.

Oldřichovice: Sagan - Šinal - Vlachovič, Hanke - Dytko - Ligocki, Toráč (80. Worek), L. Stoszek, M. Sikora (70. Huczala) - Zbíral, Niemiec (75. Bonacina). Trenér: Marián Krajčovič.

Jablunkov – Sedliště 2:1 (1:0)

Spartak si oddechl, po výsledkově nepříliš povedené zimní přípravě následovala zdařilá jarní premiéra. V zápase s mnoha šancemi na obou stranách jako první jásali domácí - Szotkowski si zpracoval nákop Čečotky a následně levačkou vstřelil parádní gól. Druhá branka padla po změně stran, kdy Zbončák přiťukl míč Antonínu Kluzovi a ten diagonální střelou zvýšil na 2:0. Hosté v závěru po povedené akci zkorigovali Smichovičem na 2:1 a stejně jako na podzim podlehli Jablunkovu 1:2. „ V naší hře bylo spoustu hluchých míst. V některých momentech jsme polevili a dostali tak protivníka do hry,“ řekl po utkání domácí záložník Přemysl Zbončák.

Jablunkov: Pindor – J. Martynek, Čečotka, M. Kluz, Kukuczka - Komár, Zbončák, Čmiel, Delina (55. Szücs) - Szotkowski (80. Świerczek), A. Kluz (65. Baselides). Trenér: Jan Gomola.

Sedliště: D. Majer – Verlík, I. Valas, Kovařík, Mohyla – R. Bartečko, T. Majer, Sládek (65. M. Bartečko), Röschl – Smichovič (80. Krpel), Koníček (46. Hél). Trenér: Daniel Mejer.

Frýdek-Místek B – Dobrá 10:1 (4:0)

Domácí se od svého soupeře pustili s vervou od úvodního hvizdu. V 7. minutě zahrál hostující gólman Baran rukou mimo pokutové území a rozhodčí Poledník s udělením červené karty příliš neváhal. Dobrá pak v oslabení neměla proti domácím mladíkům příliš nadějí. Valcíři nakonec nasázeli svému soupeři deset branek, hosté stačili jen Filipčíkem korigovat výsledek z penalty.

Branky: Maceček 4, Kořínek 2, Ďurfina 2, Foukal, Javorek – Filipčík z pk.

Frýdek-Místek B: Lužný – Šebestík, Junga, Preči, Hlaváč – Ostrák (75. Syřínek), Fojtík (62. Ďurfina), Kořínek, Foukal (75. Vojkovský) – Javorek, Maceček. Trenér: Tomáš Zářický.

I. B třída – skupina D

Fryčovice – Jakubčovice 0:2 (0:1)

Svěřenci trenéra Somra vstoupili do utkání vlažně a za celý první poločas vystrašili hostujícího brankáře jen Ivo Somr a Rumel. Hosté udeřili poprvé ve 22. minutě, kdy na polovině hrací plochy vybojovali míč a zamířili si to přímočaře na brankáře Ivánka. Ten první střelu stačil ještě vyrazit, ale spoluhráči mu s odkopem nepomohli a tak hosté šli dorážkou do vedení. O poločasové přestávce byl v domácí kabině důrazný pohovor a na obrazu hry se to projevilo. Přišel velký nápor a s nim i řada šancí. S jejich proměňováním však byli domácí na štíru. Do černého se netrefili Rumel, Kulhánek ani Quitt. Domácí se pak i hodně zlobili na rozhodčího Kreta, že po zákroku na Rumla v pokutovém území a po ruce hostujícího obránce ve vápně o chvíli později zůstala jeho píšťalka němá. Kalich hořkosti si domácí vypili v 85. minutě, kdy hosté potrestali chybu Galáska druhou brankou.

Fryčovice: Ivánek – Bonk (60. Quitt), Hubeňák, Konečný (75. Randják), Galásek – Němec, D. Žurovec, I. Somr, Kulhánek – Kužel (46. Šlachta), Rumel. Trenér: Miroslav Somr.

Staříč – Kozlovice 3:2 (2:2)

Okresní derby přineslo zvláště v prvním poločase pohlednou kopanou, která se musela divákům líbit. Po změně stran šla kvalita dolů a k vidění byla řada nepřesných nahrávek a střel. Utkání začalo velkým tlakem Stařiče avšak tři tutovky Tarkoše v úvodní čtvrthodině zůstaly nevyužity. A rčení nedáš - dostaneš se opět potvrdilo. Po rohovém kopu v 15. minutě se míč odrazil za velké vápno a následná dorážka Kociána šla za záda staříčského gólmana. V následné minutě se dostali hosté znovu do šance, tentokrát se domácí brankář vyznamenal. Z protiútoku měl šanci Šištík, ale také brankář Škarabela ukázal své uměni a střelu chytil. Ve 24. minutě již ale Šištík potrestal brankářovou chybnou rozehrávku a srovnal stav. Kozlovičtí však pokračovali v útočné aktivitě a po standardní situaci ve 37. minutě zásluhou Bednáře šli opět do vedení. Domácí se ale s tímto stavem nechtěli smířit a neustále dobývali branku hostí. Až minutu před poločasem se podařilo Tarkošovi vyrovnat na 2:2. Ve druhém poločase se již nic moc na hřišti nedělo. Až na několik nepřesných střel, vyloučení hostujícího Eliáše v 66. minutě, ale to nejdůležitější byla branka Peška v 75. minutě po centru Šištíka, kterou se domácí dostali do vedení 3:2. Tento brankový stav se do konce zápasu již nezměnil.

Staříč: Smetana - Jukl, Janota, Váňa, Michna - Kovacs (61. Prokop) Pešek, Volný, Bittner (67. Vrtný) - Tarkoš, Šištík (84. Řezáč). Trenér: Martin Svoboda.

Kozlovice: Škarabela – Kocián, P. Krpec, Hruška, Eliáš – Vašenda, Bednář, Žídek, Skoták – Harabiš, Navrátil (78. M. Krpec). Trenér: Petr Tichavský.

(rom, zd, sch)