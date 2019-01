Frýdek-Místek – Jubilejní a kvalitnější než loni. Tak přesně takový je další ročník nejprestižnějšího fotbalového turnaje u nás, Tipsport ligy. Tu čeká už dvacátý ročník.

Sice na seznamu účastníků pořád chybí obě pražská „S" nebo Plzeň, ale na to jsou pořadatelé zvyklí a i přes odmítnutí nejen těchto týmů, ale také obhájce trofeje z letošního ledna, týmu Zlína, startovní listinu posílili.



To pocítí zejména fanoušci v Mladé Boleslavi, kde bude o jedno postupové místo bojovat silné složení Boleslav, Liberec, Jablonec a k tomu se přidá druholigový Varnsdorf. Také v pražské skupině se utkají tři prvoligové celky Bohemians, Hradec Králové a Příbram společně s druholigovým Táborskem. Oproti minulému ročníku se moravská skupina přesune z Vyškova zpět do Brna, kde domácí Zbrojovka vyzve lídra druhé slovenské ligy Skalicu a druholigové týmy Znojma a Pardubic. Změna nastala i ve skupině D, která se z Olomouce přestěhovala do Frýdku-Místku. Tam se střetnou domácí výběr, Vítkovice, druholigový slovenský Poprad a zástupce druhé polské ligy z Bielsko-Białe.



Organizátoři chtěli rozšířit počet zahraničních účastníků a navýšit finanční odměny, nakonec zůstali jen u toho druhého. „Jde o dvacátý ročník, proto máme nejvyšší odměny v historii. Celkem jsme připraveni rozdělit na prémiích až 744 tisíc korun. Rovněž jsme chtěli mít v každé skupině zahraničního účastníka, ale když se do pražské a mladoboleslavské skupiny přihlásily silné české kluby, tak jsme od tohoto záměru ustoupili," řekl ředitel turnaje Aleš Kolář.



Kromě Zlína, který v lednovém finále porazil v penaltovém rozstřelu pražské Klokany, chybí i další dva tradiční moravští účastníci, Ostrava s Olomoucí, oba působící momentálně ve druhé nejvyšší soutěži. „Zlín zvolil jiný model přípravy. Mají nový umělý trávník a termínově se jim to nehodilo. Hráči Olomouce a Ostravy mají vzhledem k pozdějšímu startu druhé ligy volno až do 15. ledna," dodává Kolář s tím, že první zápasy už jsou na programu v sobotu 7. ledna. Minulý ročník měl své vyvrcholení na Vyšehradě, to příští bude hostit areál Mladé Boleslavi, kam se kvalifikují vítězové jednotlivých skupin.



Změnu turnaj registruje na pozici patrona. V minulých letech tento post patřil herci a kovanému sparťanovi Davidu Novotnému, loni byl patronem fotbalový bavič Petr Švancara, v jubilejním dvacátém ročníku se toho ujmou dva bývalí slávisté, kteří se spolu ale v jednom týmu nikdy nepotkali, Karel Piták s Erichem Brabcem.