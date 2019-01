Třinec – Mladý záložník Michal Stříž o víkendu vsítil svou třetí branku v sezoně.

Třinecký krajní záložník Michal Stříž. | Foto: Petr Rubal

Jeho trefa do sítě Frýdku-Místku signálem k výsledkovému zvratu nebyla, Třinec totiž po dvanácti letech s Lipinou prohrál, navíc výrazným rozdílem. „Bylo to špatné, hodně špatné," nezastírala letní posila z Vyškova.

Své první sousedské derby s Frýdkem-Místkem jste si jistě představoval úplně jinak.

Bylo to špatné, hodně špatné. Z naší strany to nemělo nic. Od začátku to bylo z naší strany celkově špatné. Ve druhém poločase jsme si něco vytvořili, ale bylo toho strašně málo.

Vaše prohra se takříkajíc začala rodit hned poté, co jste vyběhli na hřiště?

Myslím si, že ne. Nevím, nemůžeme dostat tolik gólů ze standardních situací. Je to o koncentraci a ta v derby rozhodla. Neplnili jsme to, co jsme měli, a pak to tak dopadlo.

Rozhodila vás nemoc exfrýdeckého záložníka Mateje Ižvolta, na kterého bylo v posledních zápasech spolehnutí?

To si nemyslím. Fotbal není o jednom hráči, fotbal se hraje kolektivně. Matej má svou kvalitu, má zkušenosti, ale nemůžeme spoléhat jen na něj. Musíme být ho schopni nahradit, ale ve Frýdku-Místku to bylo málo.

Druhý gól jste dostali při hře v desíti. Rozhodlo to, že Petr Joukl v tom okamžiku scházel na trávníku?

Zranil se nám bohužel Petr Joukl, ale o tom to nebylo. Měli jsme to uhrát i při jeho absenci.

Po prvním dějství jste na soupeře ztráceli tři góly. Co jste si řekli v kabině o poločasové přestávce?

Když nám Frýdek-Místek dovedl dát do poločasu tři góly, tak proč bychom to nemohli dokázat také my? V sobotu jsme na to ale opravdu neměli. Nic se nám nedařilo, bylo to špatné.

Za stavu 4:0 jste se zasloužil o čestný úspěch Třince.

To už byla jenom taková kosmetická úprava skóre. Dostal jsem míč od Daria (Krišta), všiml jsem si, že brankář jde proti mně, tak jsem nic nevymýšlel a vystřelil kolem něho.

ROMAN BASELIDES