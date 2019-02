Brušperk - Po Dobraticích a Dobré mají svůj ženský fotbalový celek také v Brušperku. Sportovní redakce Frýdecko-místeckého a třineckého deníku položila několik otázek hlavnímu manažerovi brušperského celku, Zdeňku Morysovi.

Ženský fotbalový tým Brušperku. | Foto: Klára Vavrečková

Můžete čtenářům ve stručnosti představit váš tým?

Naše dívčí družstvo se začalo tvořit asi před rokem, když několik holek z Brušperku a Krmelína projevilo zájem o kopanou. Během minulé sezony dívky do 15 let sehrály Brušperskou ligu a v zimě se zúčastnily i několika dívčích turnajů, kde k největším úspěchům patřilo druhé místo na turnaji ve Vracově. Zážitkem pro holky jistě byl i mezinárodní turnaj v Hodoníně. Začátkem tohoto roku jsme přemýšleli co s dívkami, které jsou ve věku pro ženský fotbal. A tak jsme začali budovat ženský tým pro novou sezonu. Náš kádr doplnily ženy z Kateřinic, Trnávky a zájem o fotbal v Brušperku měly i dvě dívky z Fryčovic, které byly v té době na hostování v Dobraticích.Trenérskou dvojici nyní tvoří Michal Nagy a Adam Vojvodík, kteří tým povedou v této sezoně v Moravskoslezské divizi. Mladší dívky do 15 let trénuje Rostislav Golla a pod jeho vedením se holky opět zúčastní Brušpeské ligy. Hlavním manažerem a i trenérem obou těchto družstev budu já. Zástupcem ženského fotbalu ve výkonném výboru SK Brušperk je Rostislav Šimon. Momentálně máme v kádru 27 dívek a žen. Zkušenosti ze soutěží mají však pouze tři hráčky, ostatní holky začaly hrát fotbal teprve před rokem.

Ve vašem týmu působí hráčky se zkušenostmi z druhé nejvyšší soutěže (Šmídová, Paličková, pozn. autora). Jaký je podle vás jejich přínos pro tým?

Obě hráčky jsou pro brušperský ženský fotbal velkým přínosem a doufáme, že svými zkušenostmi z druhé ligy nám pomohou ke kvalitní hře. Simona Šmídová a Simona Paličková, v žácích hráčky Fryčovic, jdou ostatním holkám příkladem, jak na tréninku, tak nasazením a zápalem pro hru ve všech zápasech.

S jakým cílem vstupujete do své první sezony?

V naší první sezoně si chceme hlavně zahrát fotbal, pobavit diváky a přitáhnout do Brušperku další hráčky do obou kategorií. Samozřejmě, každý hraje na vítězství a i my se budeme snažit podat maximální výkony. Budeme rádi hlavně pokud se hráčkám bude vyhýbat zranění a pak už uvidíme, k čemu nás pustí soupeři. A kdo vyhraje divizi? Neznám kvalitu soupeřů, ani jejich hráčky, ale myslím si že to bude některé družstvo, které si už zahrálo druhou ligu.

Máte nějaké informace o svých soupeřích?

Sehráli jsme přípravná utkání s Českým Těšínem. Tento tým je taky nováčkem soutěže. Informace máme také z Dobratic a Štramberku. Kdybychom však měli mít z někoho strach, nemáme na hřišti co dělat.

Jak je na tom ženský fotbal v Brušperku a co chystáte do budoucna?

Jak jsem již řekl dříve, v Brušperku jsme teprve na začátku. Výhodou pro nás je, že v okolí hrajeme ženský fotbal pouze my, takže máme šanci získávat další hráčky. V Brušperku máme skvělé fotbalové zázemí a to je pro nás důležité. V naší činnosti nás podporuje i zdejší klubové vedení, ale i město Brušperk. A budoucnost? To se uvidí po první sezoně, ale určitě chceme ženský fotbal v Brušperku udržet. Chceme se fotbalem hlavně bavit a pokud se bude dařit, tak uvidíme co dál. Hodně záleží i na sponzorech, kterých máme zatím málo.