Mikulenka odešel na zkoušku do Teplic, kam s ním zamířil i Marek Siedlok, na začátku minulého týdne. „Asi ale nebude v našich silách pustit oba hráče pryč,“ říkal už tehdy sportovní manažer A týmu Frýdku-Místku Daniel Černaj.

Oba hráči na Stínadlech uspěli, mezi skláře by měl ale odejít pouze Mikulenka, jenž si v uplynulém ročníku odbyl debut v MSFL, ve které v dresu Valcířů odehrál čtyři zápasy. „Teplicím se hodně líbil a mají o něj zájem,“ uvedl Černaj.

Na začátku příštího týdne proto sedmnáctiletý talent Valcířů odjíždí znovu do Čech a připojí se k týmu. Smlouva ještě podepsaná není, vypadá to ale, že Teplice, Frýdek-Místek i samotný hráč mají zájem o to, aby se všichni domluvili.

„Ano, Jakub se připojuje k Teplicím a o jeho další budoucnosti se bude intenzivně jednat,“ potvrdil Černaj, že by se Mikulenka, který má za sebou také zkoušku ve skotském St. Mirren, měl brzy stát hráčem prvoligového klubu. Společně s ním odjede na zkoušku do Teplic také další mladý záložník Valcířů Daniel Packo.