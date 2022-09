„Od začátku jsme hráli špatně. Máme mladý tým, který to nezvládl. Nepodržel nás gólman, ale ani my jeho. Byl to zkrátka zápas blbec,“ řekl pro Deník šéf a stále ještě aktivní hráč Čeladné Martin Valigůra.

Jediný gól domácího celku dal Rýc, za hosty se zase šestkrát trefil Hajník, pět branek přidal Smolarčík. „Je to nepříjemné, ale ve finále je jedno, kolik prohrajete,“ řekl Valigůra, který věří, že jeho spoluhráči na vysokou porážku co nejdřív zapomenou. „Myslím, že to s kluky nic neudělá. Musí si však uvědomit, že je třeba pořádně trénovat. Už jsme se bavili s trenérem, co u kluků nastavíme, myslím si, že taková porážka byla hodně nepříjemná i pro ně,“ dodal.

Výprask s Libhoští bude chtít hodit za hlavu i Valigůra. „Už jsem zažil zápas, kde dal jeden tým třeba 13 gólů. Tehdy jsem byl ale na straně celku, který vyhrál,“ uzavřel.