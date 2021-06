Nově se tvořící tým fotbalového Frýdku-Místku má za sebou úvodní tréninkový kemp. Trenér Karel Orel, který dostal mužstvo na starost, během něj mohl poznat řadu hráčů. „Naše představy splnil kemp maximálně. Za celé tři týdny jsme se trochu poznali, s některými možná i více. Podstatný díl toho, co měl kemp splňovat, naplnil.” uvedl pro klubový web.

Valcíři už dříve oznámili příchod brankáře Josefa Květona, jemuž bude krýt záda Michael Gergela. Další novou tváří na soupisce je místní odchovanec Jaroslav Juříček, jenž se do Stovek vrací po sedmi letech. „Myslím si, že budu mezi nejstaršími, co to musí vzít na sebe. Nezříkám se toho. Uvidíme, jak to půjde,” prohlásil.

Dres Valcířů by měli oblékat také Kovařík, Raab nebo Janša, stejně jako mladíci Konečný, Vrbka, Barkov a Byrtus. Do přípravy se zapojí i odchovanci Kováč, Corriero, Křenek či Vojvodík a o šanci budou ještě bojovat Kučera, Blejchař, Hujo, Massaniec a Vengřinek. Ve Frýdku-Místku pak počítají i s Michaelem Velnerem.

Přípravu však několik hráčů taky opustilo a za Frýdek-Místek nebudou hrát Netolička, Švrčina, Mrozek, Kundrátek, Krajčo, Knedla ani Pyclík. Kádr však ještě uzavřený není. „I u hráčů, kteří půjdou do přípravy, tak se může stát, že někdo z nějakých důvodů vypadne. Určitě budeme ještě shánět posily na některé posty, kde si myslíme, že bychom je mohli ještě zkvalitnit,” přiznal Orel.