Duel dvou týmů z opačných pólů tabulky měl překvapivý průběh. Očekávalo se spíše, že navrch budou mít třinečtí fotbalisté, leč situace na hřišti byla v úvodní pětačtyřicetiminutovce jiná. „První půli jsem prokaučoval, to říkám narovinu,“ pověděl naprosto otevřeně třinecký stratég Tomáš Hejdušek. play_fill Bukovec posunul k výhře třigólový Malyjurek Okresy „Chtěli jsme soupeře něčím překvapit, kdy jsme po té patnácté minutě šáhli do trošičku něčeho nového, ať už změnou rozestavení, změnou rozehrávky a napadání. Můžu teď říct sám na sebe, že to byla chyba, jelikož jsme spíš překvapili sami sebe. Takže první poločas nám vůbec nevyšel a beru to na sebe,“ dodal hostující kouč.

FK Blansko - FK Třinec 1:2 (1:0) Branky: 24. Jambor – 65. Smrčka vlastní, 69. Dadak. Rozhodčí: Julínek – Budovič, Prokůpek. ŽK: Kubica, Kocůrek, Chyla, Šmerda – Trček, Dadak, Ivanović, Machuča, Mrózek, Hejdušek (mimo hřiště), Raszka (mimo hřiště). ČK: 75. Ivanović (T). Diváci: 235. Třinec: Mrózek – Trček (46. Brak), Samiec (46. Ivanović), Dadak – Vlachovský (46. Bolf), Agbo (85. Zinhasović), Machuča, Szewieczek – Omasta (76. Brzóska), Dedič, Cienciala. Trenér: Tomáš Hejdušek.

Blanenští se tak po zásluze ujali vedení ve 24. minutě po úniku Jambora. „V poločase jsme prostřídali, některým klukům se nedařilo, ale bylo to spojené právě s tím, že jsme nehráli to, co bychom hrát měli. Někteří hráči moc nevěděli, co po nich chci. Sypu si tím popel na hlavu. Vrátili jsme tam hráče na dané pozice a vrátili jsme se zpět k systému, který nám předtím fungoval a byli jsme za to odměněni. Ale v první půli byl soupeř jasně lepší,“ řekl Hejdušek.

Třinečtí na druhý poločas poslali na hřiště tři nové tváře a po hodině hry se jim dvěma slepenými góly podařilo skóre zápasu obrátit. Situaci si následně trochu zkomplikovali vyloučením Ivanoviće. „Dostal ji za dvě žluté. Kluci ale ten závěr odehráli zodpovědně a organizovaně, soupeře jsme k ničemu nepustili. Dobře jsme to uskákali a zápas dohráli na soupeřově polovině. Je to pro mě ponaučení, musíme stavět na tom, co nám funguje,“ uzavřel hodnocení Tomáš Hejdušek.

Na Slezany teď čeká náročný týden, kdy se nejprve ve středu 25. září postaví doma proti béčku Zbrojovky Brno. Půjde tak o dohrávku 7. kola a utkání začne v 15.30 hodin. V sobotu 28. září pak Třinečtí poměří znovu před vlastními diváky síly s Uherským Brodem. Toto střetnutí naopak začne v dopoledním čase od 10.15 hodin.