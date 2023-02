Hosté začali dobře a po brance Střelce vedli. Domácí však ještě do přestávky skóre zásluhou Straňáka a Juřeny otočili a po změně stran dominovali.

„Hrálo se na jednu bránu. Oba góly jsme dostali po velikých individuálních chybách. První poločas byl vcelku vyrovnaný, my jsme měli opticky více ze hry, hosté hrozili z brejků. Oba týmy si vytvořily nějaké šance, ale my jsme to zlomili na svou stranu,“ řekl úvodem trenér Třince Martin Zbončák.

„Ve druhém poločase se Frýdek-Místek po třetím gólu složil. Naši kluci hráli s velikou chutí, druhou půli jsme vyhráli 5:1, byl jsem s ní velice spokojen. S první půlí byla spokojenost jen poloviční. Na doladění máme ještě měsíc,“ dodal Martin Zbončák.

„Výsledkově absolutně znehodnocený zápas. První poločas opět vyrovnává partie, kdy byl silnější na míči chvíli Třinec a chvíli my. Ve 25. minutě jsme mohli vést 3:0, protože co se týče šancí, převaha byla na naší straně, ale nedokázali jsme je využít,“ vykládal kouč Frýdku-Místku Robert Pištěk.

„Druhý poločas ani dlouze komentovat nebudu. Zmar, ztráty, neorganizovanost, laxní bránění a je z toho debakl. Jedno pozitivum to má. O sestavě máme vlastně jasno,“ uzavřel Robert Pištěk.

Příprava (sobota 4. 2. 2023):

Třinec – Frýdek-Místek 7:2 (2:1)

Branky: Hrdlička 2, Straňák, Juřena, Hýbl z pen., Gembický, Samiec – Střelec, Němec.

Třinec: Hasalík (46. Schovanec) – Szewieczek, Brak, Straňák, Hýbl – Habusta (46. Machuča) – Tandara, Hrdlička, Bernardinho (46. Kania) – Juřena (46. Gembický). Trenér: Zbončák.

Frýdek-Místek: Gergela - Velner, Coufal, Massaniec, Kostka - Rubý, Hykel, Martiník - Konečný, Střelec, Barkov. Střídali: Prokel, Blejchař, Nevřela, Němec, Zupko. Trenér: Pištěk.