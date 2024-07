„Kluci přišli z různých klubů, společně trénovali pouze týden, takže mi bylo jasné, že jejich součinnost nebude optimální. Chtěl jsem je vidět v akci. Kluci se různě protočili, někteří odehráli celý zápas,“ řekl na úvod hodnocení pro klubový web trenér Třince Tomáš Hejdušek.

„Havířov měl více zkušených hráčů než my, proto jsem byl zvědavý na společnou konfrontaci. Po zápase jsem byl mile překvapený, kluky chválím. Vzadu jsme byli dostatečně zodpovědní a udrželi nulu, navíc jsme se dokázali prosadit střelecky a vyhráli,“ dodal Tomáš Hejdušek.

„Hráli jsme po náročném týdnu. Někteří kluci jsou ještě na dovolené, ze základní osy nám chybělo pět hráčů. Skládáme to od začátku, příprava navíc není moc dlouhá, o to to je složitější. Máme tady přes deset nových hráčů, někdo zůstane, někdo je na zkoušku. Není to nic jednoduchého, ale věřím, že poskládáme dobrý tým,“ prohlásil kouč Havířova Tomáš Mrázek.

Příprava (sobota 6. 7. 2024):

Třinec – Havířov 2:0 (1:0)

Branky: Lörincz, Nguen.

FK Třinec: Fabisz – Szewieczek, (46. Brzezina) Trček, Dadak – Nguen (46. Bartůněk), Agbo (65. Nguen) – Mieszek, Jež (46. Nieslanik), Konečný (65. Jež), Lörincz (46. Čmiel) – Brzóska (65. Lörincz). Trenér: Tomáš Hejdušek.