Třinec – Fotbalisty Třince čekal ve středu v Karviné úvodní přípravný zápas v kalendářním roce 2019.

Třinečtí fotbalisté (v červeném) s novými hráči remizovali v Karviné. | Foto: Adam Januszek

Svěřenci trenéra Jiřího Nečka remizovali s ligistou 1:1. „Remíza je vždy solidní výsledek, škoda toho brzkého srovnání. Když už jsme vedli, mohli jsme to možná dotáhnout,“ připomněl trenér Neček fakt, že v 75. minutě vedl Třinec po cizelérsky proměněné penaltě Kušníra 1:0. Vzápětí ale srovnal Budínský a bylo to 1:1.

„Jsme po soustředění a kondiční fázi, takže je vidět, že někteří kluci jsou ‚těžší‘, nicméně s výkonem mohu být spokojen. Mělo to nasazení a dobré tempo. Pro nás to byl na úvod výborný soupeř, protože v takových těžkých zápasech se naplno ukážou herní nedostatky, které potřebujeme vidět, abychom na ně mohli reagovat,“ poznamenal zkušený stratég na třinecké lavičce.

Karviná je jediným prvoligovým soupeřem Třince v zimní přípravě. Což je velká změna oproti loňskému létu. „Jo, jenže posledně jsme proti ligistům v přípravě neprohráli a pak ve druhé lize paběrkovali. Teď to zkoušíme naopak,“ usmál se Jiří Neček.

Jaké jsou v Třinci po zimní přestávce změny? S týmem trénují Slovák Erik Šula z Popradu, syn Pavla Hapala Lukáš, který strávil podzim v Prostějově, a dva Ekvádorci Francisco Nazareno a Luis Arroyo. K nim přibyl i navrátilec právě z Karviné Tomáš Weber, který ještě v pondělí trénoval s karvinským týmem.

„Tomáše známe, takže jsme rádi, že u nás může pokračovat. Máme alespoň konstruktivního hráče do zálohy,“ pochvaloval si Neček.

Podobně mluvil o mladém Hapalovi. „Lukáš nás zaujal už na podzim, kdy proti nám hrál a líbil se nám. S Prostějovem jsme se domluvili. Hledali jsme konstruktivního a rychlého útočníka, což Lukáš splňuje,“ informoval Neček.

Pro Nazarena a Arroya zase musel být šok přiletět ze čtyřicetistupňových veder v Ekvádoru do promrzlého Slezska. „U Jihoameričanů obecně je to vždy otázka aklimatizace. Přiletěli k nám z období monzunových dešťů, sníh pravděpodobně ještě nikdy neviděli, takže to byl pro ně zážitek. Technicky se ale jeví zdatně, předpoklady mají. Koncem ledna si vše vyhodnotíme a rozhodneme se. Ale byl bych rád, kdyby u nás zůstali. Chceme jim dát větší příležitost. Něco podobného už jsem zažil v Opavě, tihle hráči vám to pak vrátí a ukážou své přednosti, akorát jim chvíli trvá, než si zvyknou. Musíme být trpěliví,“ podotýká Jiří Neček na adresu obou cizinců.