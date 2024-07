„Byla radost se dívat na kluky, hráli s velikou chutí. Doufám, že budeme takhle pokračovat. Po poločase jsme klidně mohli vést 8:0. I když mladší hráči po změně stran dostali dvě branky, dokázali přidat pátý gól,“ řekl trenér Třince Tomáš Hejdušek.

„Druhá půle už neměla takovou kvalitu jako ta první. Za stavu 5:0 jsme inkasovali zbytečné dvě branky, to bylo takové negativum. Převládají však pozitiva. Kluky nabádám k poctivé práci, ať v ní pokračují dál a pak za to budou odměněni,“ dodal Tomáš Hejdušek.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Stejně jako soupeř jsme do každého nasadili dvě různé sestavy. V první půli jsme často propadávali v obraně, dopouštěli jsme se množství hrubých chyb a čtyřikrát inkasovali,“ vykládal asistent Žiliny B Peter Galadík.

„Po změně stran jsme měli mírně navrch, což jsme přetavili do dvou gólu a trochu výsledek zkorigovali. Zápas nám ukázal, kde musíme přidat a co se víc zaměřit v přípravě. Byla to pro nás přínosná konfrontace,“ uzavřel Peter Galadík.

Příprava (středa 10. 7. 2024):

Třinec – Žilina B 5:2 (4:0)

Branky: 9. Vlachovský, 15. Dedič, 22. Machuča, 38. Jež, 51. Brak – 74. Beňadik, 84. Klaučo.

FK Třinec (1. poločas): Mrózek – Szewieczek, Samiec, Dadak, Bolf – Omasta, Machuča, Agbo, Vlachovský – Jež – Dedič. (2. poločas): Mrózek – Mieszek, Trček, Brak – Konečný, Nguyen, T. Nieslanik, Cienciala – Jež (70. Vlachovský), Lörincz – Brzóska. Trenér: Tomáš Hejdušek.