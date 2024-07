/VIDEO, FOTOGALERIE/ Výsledky se nakonec dostavily, ale lidi stále nechodí. Vedení fotbalového Třince v čele s generálním ředitelem Karlem Macečkem pracuje na nakopnutí klubu. Pod vedením úspěšného trenéra Tomáše Hejduška by k tomu jistě pomohl postup do druhé ligy.

V Třinci dělají, co mohou. Alespoň druhá polovina uplynulé sezony MSFL tomu nasvědčuje. Generální ředitel Slezanů Karel Maceček angažoval k A-týmu pro jarní část třetí ligy kouče Tomáše Hejduška, jenž vytáhl mužstvo z desátého na třetí místo tabulky. Na tribunách je však dál poloprázdno.

„Zklamal je sestup ze druhé ligy, s ním spojená nižší atraktivita soupeřů a pak také rozpačitý podzim. I když na jaře jsme doma odehráli kvalitní zápasy a až na jeden všechny vyhráli, návštěvnost stoupající tendenci bohužel neměla,“ řekl pro klubový web Karel Maceček.

„Jedním z důvodů mohla být naše veliká ztráta na první místo, kdy jsme neměli možnost promluvit do boje o postup. Nízké návštěvy mě mrzí, lhostejný vztah diváků k našemu klubu stejně tak. Budeme se snažit pracovat tak, abychom to změnili,“ prohlásil Karel Maceček.

„Přál bych si, aby se nám povedlo zvýšit průměrnou návštěvnost na pět set lidí, což je na MSFL odpovídající. Přijmeme několik opatření. Plánujeme zkulturnit prostředí na tribuně, chceme vytvořit nový fanshop s předměty a oblečením. Uvažujeme o snížení vstupného,“ sdělil Karel Maceček.

„Pokusíme se sblížit s fanoušky a budovat jejich základnu, která nám chybí. Zatím ji tvoří pár srdcařů, proto se budeme snažit, aby se fanouškovství v Třinci rozvíjelo. Velice si vážíme všech, kteří nás doteď přicházeli podporovat a doufáme, že v tom budou pokračovat,“ dodal Karel Maceček.

Bude Třinec nadále klubem fungujícím na profesionální bázi? „Ano, zůstane. I když se objevily informace, že tomu tak nebude. Povedlo se nám udržet téměř všechny klíčové hráče, o které jsme měli zájem. S některými jsme uzavřeli delší smlouvy,“ uvedl Karel Maceček.

A co postup výš? „Jarní kádr nás přesvědčil o tom, že má sílu na to, aby se rval postup do druhé ligy. Aspirantů na návrat bude více, například Kroměříž, Zlínsko, Znojmo nebo Frýdek-Místek. My však chceme být nejlepší,“ uzavřel generální ředitel FK Třinec Karel Maceček.