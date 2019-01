Třinec /FOTOGALERIE/ – Zápas druhé fotbalové ligy mezi Třincem a Sokolovem skončil smírem. Západočeši dvakrát vedli, ale hostitelé jejich náskok v obou případech zneškodnili.

FOTBAL TŘINEC – BANÍK SOKOLOV 2:2 (1:1)

Úvod střetnutí byl pro třinecké fotbalisty do jisté míry šokem. Obrana špatně odvrátila míč, toho se ujal Podrazký a následně ho nabídl Mlikovi, jenž tváří v tvář vybíhajícímu Lipčákovi nezaváhal. K této situaci došlo už v sedmé minutě zápasu. Pět minut po změně stran se hosté objímali znovu. Po faulu na Vaněčka kapitán Podrazký zatočil z přímého kopu míč do vápna, ten někdo lehce tečoval a současné mužstvo extřineckého kouče Jiřího Nečka, který před pár dny oslavil padesátiny, bylo rázem o dva kroky napřed. „Co k tomu dodat? Dvě střely, dva góly, nevídaná produktivita. Ta druhá to snad ani nebyla střela, ale spíše takový centr. Je to škoda, že se nám nepodařilo vybojovat tři body, protože proti bývalému trenérovi Nečkovi jsme se všichni chtěli vytáhnout,“ přiznal záložník Fotbalu Třinec Pavel Malíř.

V prvním poločase zkušený fotbalista vzal na svá bedra penaltovou zodpovědnost a po půlhodině hry s přehledem vyrovnal z pokutového kopu na 1:1. Desítce předcházel třetí rohový kop Siegla, po němž Čada rukou zabránil míči v cestě do sítě a byl po právu vyloučen. O druhý vyrovnávací gól se postaral Onuchukwu, když přibližně deset minut před koncem umně tečoval trestný kop čerstvého Reháka. „Dan to kopl velice dobře, a Ebus skvěle zareagoval. Asi se díval na hokejové play-off. Znovu potvrdil, že má čich na góly, v šestnáctce se orientuje vskutku znamenitě,“ pochválil Malíř spoluhráče a zamyslel se nad možným přínosem záložníka Františka Hanuse, který kvůli trestu za čtyři žluté karty musel tentokrát na tribunu. „Franta dal pět gólů v sedmi zápasech, což je velice solidní vizitka. Asi nám dnes chyběl ten jeho jeden gól.“

Třinec měl šedesát minut na hřišti o jednoho hráče více. Výhodu však využít nedokázal. „Už podruhé v řadě se nám stalo, že náš soupeř vytěžil z minima maximum. Tentokrát mu stačily dvě střely. My jsme se dostali k nátlakové hře až někdy kolem sedmdesáté minuty. Nebylo to ono, v útočné fázi nám scházela kreativita,“ uznal domácí lodivod Ľubomír Luhový. „Bod z Třince je moc dobrý, takže jsme spokojeni. Nechtěli jsme nic podcenit, na Třinec jsme byli důkladně připravení. Myslím, že to bylo vidět, ničím nás nepřekvapil,“ podotkl hostující asistent hostujícího trenéra Jiří Neček.

Branky: 31. Malíř z penalty, 81. Onuchukwu – 7. Mlika, 51. Podrazký. Rozhodčí: Možíš, ŽK: Šindelář, Blažek, Chupáč, Podrazký, ČK: Čada. Diváci: 826.



Třinec: Lipčák - Lisický, Chlebek, Kuděla, Minarčík (60. Onuchukwu) - Malíř, Siegl, Ceplák (75. Rehák), Joukl - Oboya, Mrázek (46. Štyvar). Trenér: Ľubomír Luhový.