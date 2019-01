Třinec /FOTO/ – Zimní příprava druholigových fotbalistů Třince pokračuje. Svěřenci trenéra Jiřího Nečka si v sobotu zastříleli proti Otrokovicím.

Trenéři poslali do hry téměř kompletní dvě jedenáctky, aby rozložili únavu z prvních dnů na co nejširší počet hráčů. Do akce šly všechny nové posily, z nichž dvě se prosadily i gólově. Erik Šula a Luis Arroyo proti účastníkovi z MSFL skórovali.

Další zápas sehrají Třinečtí v pátek 25. ledna v Katovicích na umělém trávníku proti místnímu druholigovému GKS Katowice. Utkání začíná v 11 hodin.

Fotbal Třinec – Viktoria Otrokovice 5:0 (4:0)

Branky: 13. Šula, 21. Vaněk, 32. Janošík, 41. Omasta, 73. Arroyo. Rozhodčí: Kotala – Krupa, Mankovecký.

Třinec 1. poločas: Bárta – Reintam, Bedecs, Kušnír, Janoščín – Šula, Vaněk, Hapal, Janošík – Nazareno, Omasta.

Třinec 2. poločas: Bárta – Ilko, Bedecs, Reintam, Buchvaldek – Arroyo, Cienciala, Vaněk – Hapal (67. Omasta), Weber, Klec. Trenér: Neček.