Srovnání měl na kopačce ještě Omasta, jeho ránu ale skvěle vytáhl Grigar, a pouť Slezanů domácím pohárem skončila. „I když jsme prohráli a vypadli z poháru, zápas splnil naše očekávání. To stejné platí i o hráčích, kteří v poslední době moc nehrávali a dnes dostali šanci," dodal Čelůstka.

„Myslím si, že jsme byli Teplicím rovnocenným soupeřem. Proti prvoligistovi si mnoho šancí vytvořit nejde. Ty, co jsme si vypracovali v prvním poločase, jsme měli proměnit," uvedl pro klubový web sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.