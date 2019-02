Třinec – Novému trenérovi třineckých fotbalistů Radimu Nečasovi usnadnil premiéru záložník Jaroslav Málek. V prvním kole Poháru FAČR na hřišti divizního Nového Jičína se zaskvěl hattrickem.

Duel byl reprízou střetnutí spřed dvou let. Tenkrát fotbalisté Třince porazili divizního protivníka rozdílem třídy, když díky Čtvrtníčkově řádění, jenž čtyři góly dal a na další dva nahrál, vyhráli 6:1. Nyní se o něco podobného pokusil někdejší Čtvrtníčkův spoluhráč, záložník Málek. Po přihrávce Malcharka otevřel skóre, ve druhé půli ze spolupráce se stejným fotbalistou vytěžil svou druhou branku. V poslední minutě střetnutí Málek proměnil v branku nahrávku Mozola, který se po hodině utkání trefil v třineckém dresu poprvé po další pobídce agilního Malcharka. Ve výčtu střelců schází už pouze čahoun Dedič, který správně naložil s přihrávkou Tomečka.

Všichni členové Nečasova souboru odvedli slušnou práci. Navrátilec z Hlučína Jaroslav Málek nad všemi ostatními ale vyčníval. „Jsem rád, že mi to tam takhle napadalo, byť jen proti týmu z divize. Z gólů mám ohromnou radost, protože jsou to moje první zásahy po příchodu do Třince. Však si mě kvůli tomu kluci dobírali a připomínali mi, že budu muset zaplatit do kasy. Nebylo to až tak hrozné, všechno proběhlo v legraci. Pevně věřím, že mi to bude padat dál," přál si ofenzivně laděný středopolař.

Jarní část uplynulé sezony Málek strávil na hostování v Hlučíně, dobrými výkony si řekl o další šanci v Třinci. „Působení v Hlučíně mi prospělo. Nastupoval jsem pravidelně, získal jsem herní praxi, docela se mi dařilo, zvýšil jsem si sebevědomí. Nemyslím si ale, že mi ten hattrick zaručí místo v třinecké sestavě, i když mi do ní možná pomůže. Každopádně ho nepřeceňuji. Je mi jasné, že si o ně budu muset říct dobrými výkony především v druholigových zápasech," uvědomil si Málek.

Zatímco loni se Třinec na hřišti divizního Havířova trápil (postup vydřel po výsledku 1:2), letos si vybojoval postup do druhého kola (tam jej čeká Prostějov) s naprostým přehledem.

„Pokud favorit nedá brzký gól a navíc soupeře z nižší soutěže podcení, obvykle se v dalším průběhu střetnutí trápí. Nám se naštěstí povedlo brzy skórovat, po něm už jsme to měli o poznání snadnější. Předváděli jsme pohlednou kombinační hru, kterou chceme nabídnout našim fanouškům i v domácích zápasech. Snad jich na fotbal začne chodit více," uzavřel 24letý záložník.

FK NOVÝ JIČÍN – FK FOTBAL TŘINEC 0:5 (0:2)

Branky: 14., 59. a 90. Málek, 18. Dedič, 67. Mozol. Rozhodčí: Julínek. ŽK: Farkas – Malcharek. Diváci: 162.

Třinec: : Paleček – Joukl, Vomáčka (68. Čelůstka), Hloch, Knötig – Bedecs (79. Motyčka) – Malcharek, Málek, Mozol, Tomeček (46. Janoščín) – Dedič. Trenér: Radim Nečas. Do 2. kola postupuje Třinec.

(rom)