Třinec přijel do Hlučína s pokorou. „Jak jsem už říkal, bod bychom před utkáním brali. Ve finále to sice pořád platí, ale jsem trošičku zklamaný. Hlavně z toho, že jsme v prvním poločase dodržovali přesně věci, které jsme měli držet. Vše nám vycházelo. Nastřelili jsme břevno, i když soupeř v poslední minutě pálil do tyče. Ale ten první poločas jsme měli jasně ve své moci, kdy soupeř neměl žádnou šanci a my byli z toho přechodu nebezpeční,“ řekl Tomáš Hejdušek, kouč Třince.

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji domácí fotbalisté. „Chtěli jsme být nebezpečnější, více aktivnější, a to se nám na začátku druhé půle dařilo,“ hlásil Černín. Šance Abdoulkarima či vzápětí Kanii, gólem neskončily. Pak přišel moment z 53. minuty, kdy po nedovoleném zákroku na Ciencialu putoval předčasně pod sprchy domácí Mládek. „Faul to byl, za mě ale červená karta z kategorie přísných,“ řekl domácí kouč.

Hlučín tak šel do deseti a vypadalo to, že si hosté v poklidu dokráčí pro čtvrté vítězství v řadě. Leč, nestalo se tak. „Druhý poločas nám tam paradoxně ta červená karta trochu uškodila. Najednou jsme si mysleli, že se domácí v deseti spíš zatáhnout, což se nestalo, hráli pořád aktivně. My vyšli z kabiny s tím, že se nemůže nic stát. Bohužel my se pak do toho už nedostali. Zkrátka jsme zůstali hlavami v kabině, byli jsme nekoncentrovaní. To mě mrzí asi nejvíc,“ připustil třinecký stratég.

Domácí se v oslabení nevzdali. „Hráli jsme stále stejně, jako na začátku druhého poločasu. A za to jsme byli odměněni,“ podotkl Černín. Kovala dal přesnou přihrávku na střed hřiště, kde byl Moučka. Ten chytrou střelou nedal třineckému brankáři šanci – 1:1. V samém závěru pak došlo ještě k situaci, kdy se Třinečtí dožadovali odpískání pokutového kopu. Sudí Vejtasa už ale zasahovat do zápasu nechtěl. „Jasná penalta, za mě si myslím, že to rozhodčí kompenzoval, jelikož ta červená byla dle mého soudu hodně přísná. Šli jsme v přechodové fázi dva na dva a když se Činel (Cienciala, pozn. red.) dostal před Mládka, tak přišel faul. Nechci tady v žádném případě rozhodčího hodnotit nějak přes média. Ale za mě to byla jasná penalta, kdy Plesník dal našemu hráči loktem do obličeje. Ve finále jsem z toho vyšel se žlutou kartou, jelikož to bylo do očí bijící, ale bohužel, to se nedá nic dělat. Pokud by v této soutěži byl VAR, byla by to určitě penalta,“ posteskl si Hejdušek.

Slezané si tak z Hlučína odvezli bod, který je nadále drží na vedoucí příčce třetiligové tabulky.

Také následující utkání odehrají Třinečtí v pátečním podvečeru, kdy se na domácím stadionu poperou o body s béčkem ligové Karviné. Utkání začne v 17 hodin.