V týdnu si Slezané snadno poradili s polským týmem z Wolibórze 10:1 (Steinhübel, Cienciala, Wojnar po 2, Machalík, Arroyo, Niemczyk a Hlúpik), o víkendu naopak uspěli na hřišti rezervního celku žilinských Šošonů.

„Všechna mužstva Žiliny vyznávají podobný herní styl. Roztahování hry, ofenzivní pojetí, výborné držení míče. Domácí ukázali kvalitu. Do hry nasadili několik mladíků, takže naše vítězství nechci přeceňovat,“ komentoval přípravný duel na webových stránkách třineckého klubu trenér Svatopluk Habanec.

Třinec měl výborný vstup do zápasu. Ve 4. minutě pálil do černého Hlúpik, o dvě minuty později jej napodobil Wojnar. Domácí omladina dokázala vzápětí trestat třineckou rozehrávku, ale hosté šli k poločasovému osvěžené přeci jen s dvoubrankovým náskokem. V 16. minutě stál na konci povedené kombinace Puchel, který do Třince přichází z prvoligové Karviné.

No a Slezanům vyšel rovněž i vstup do druhého dějství. Po pár vteřinách hry se podruhé v utkání dokázal střelecky prosadit Hlúpik. Po hodině hry pak Třineckým selhal ofsajd systém a domácí ranou z velkého vápna snížili na konečných 2:4.

„I přes výhru nám zápas pár věcí ukázal. Co mě ale mrzí, tak je Wojnarovo zranění, snad nebude vážné. Hráči dostali dva dny odpočinku a teď je čeká čtrnáctidenní blok bez volna,“ prozradil kouč Třince Svatopluk Habanec.

V pořadí již páté přípravné utkání odehrají Habancovi svěřenci v neděli 9. února, kdy jejich soupeřem bude prvoligová Opava. Utkání se hraje od 14.30 hodin na hřišti soupeře.

MŠK ŽILINA B - FK FOTBAL TŘINEC 2:4 (1:3)

Branky: 16. Holáň, 61. Goljan - 4. a 46. Hlúpik, 6. Wojnar, 17. Puchel.

Třinec: Adamuška (46. Chmiel) – Kušnír (70. Burgo), Šula, Bedecs, Janoščín – Hlúpik (70. Lasota), Steinhübel (46. Samiec) – Machalík, Valenta (46. Weber), Puchel (46. Cienciala) – Wojnar (15. Arroyo). Trenér: Svatopluk Habanec.