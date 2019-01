Střetnutí celků z protipólů tabulky druhé futsalové ligy se obešlo bez překvapení. Vedoucí Likop Třinec vyhrál v hale posledních Pardubic rozdílem pěti branek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

FC Torf Pardubice – SKP Likop Třinec 1:6 (1:2)

Pardubičtí skórovali jen jednou, jejich trefa byla ale docela kuriózní. „Domácí brankář vyhodil míč přes celé hřiště, před naší bránou někdo z hráčů balon tečoval a nakonec z toho byl gól, protože míč prošel brankáři Sikorovi mezi nohama do sítě," kroutil nevěřícně hlavou Josef Cieslar starší, předseda a sportovní manažer třineckého celku.

Jeho mančaft se během úvodních dvaceti minut prosadil dvakrát. Opluštil poslal ve skluzu nejprve Třinec do vedení a Buryan odpověděl na vyrovnávací branku Východočechů. „První poločas byl přímo hrozný. Nejvíce mi vadilo, že při absenci Josefa Cieslara mladšího si hráči na hřišti dělali, co chtěli. Najednou z toho byl hurá mančaft, každý hrál na jiném postu. O pauze jsem v kabině klukům jasně řekl, že takhle by to teda rozhodně nešlo, ať se vrátí na svá obvyklá místa," prozradil Cieslar.

Druhá fáze střetnutí rozdíl mezi oběma týmy ještě více prohloubila. Pardubičtí sice několikrát zahrozili, ale gólmana Sikoru k další kapitulaci už nepřinutili. Třinečtí to naopak dokázali během necelé minuty a půl dokonce třikrát, síť postupně rozvlnili Stoszek, Kantor a Przycko. Domácí futsalisté rezignovali, poslední ránu jim druhou trefou v utkání zasadil Buryan.

„Naše vítězství mohlo být mnohem vyšší. Nezahráli jsme tak dobře, jako v předešlých utkáních, v halách soupeřů prostě nepodáváme tak kvalitní výkony, jako na domácí palubovce. V pátek nás čeká závěrečné domácí střetnutí s Volfířovem. Chceme je za každou cenu vyhrát a přiblížit se k vítězství v soutěži. Nebýt nečekaných bodových ztrát v některých zápasech, dnes už bychom měli prvenství jisté," dodal Cieslar starší.

Branky Třince: Buryan 2, Opluštil, Stoszek, Kantor, Przyczko.

Třinec: Sikora – Csikán, Stoszek, Kantor, Buryan – Opluštil, Baron, Sniegoň, Przyczko. Trenér: Josef Cieslar starší.

(rom)