Kraj - V Karviné proběhl ve středu v rámci Danone Cupu meziokresní turnaj mladších žáků, ročníků 1996 a mladších, jenž pořádala Komise mládeže Krajského fotbalového svazu (KFS).

Ilustrační foto | Foto: Deník/Alena Burešová

Na dvou hřištích v Karviné bojovaly fotbalové naděje o postup do celostátního finále v Hluku. Jako tradičně si na podobné akci dalo dostaveníčko všech šest okresních výběrů Moravskoslezského kraje, kromě Karviné tedy ještě Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Nový Jičín a Bruntál.

Tento turnaj už se dostal do povědomí fotbalové veřejnosti. Pořádá se každoročně, přičemž pořadatelství postupně rotuje po jednotlivých okresech. Letos připadlo na Okresní fotbalový svaz Karviná. Malí žáčci do 12 let zápolili na hřištích U Bažantnice a na stadionu MFK (bývalá Kovona) s vervou, snažili se nevypustit jediný souboj.

Je dobré vědět, že právo startu v okresních výběrech získali pouze fotbalisté, kteří působí nejvýše v krajských žákovských přeborech. Sestavení týmu pak záleželo na jednotlivých trenérech Okresních svazů. Ten karvinský sestavoval jako již tradičně Ivan Chocholáček, předseda komise mládeže OFS Karviná, se svými spolupracovníky.

Zastřešený systém pro všechny žákovské kategorie už se v domácích luzích a hájích dostatečně situoval, takže fotbalové týmy berou možnost probojovat se do postupových kol velmi prestižně. Sekretář komise mládeže KFS Radim Zajíc nastínil, jak mládežnický program v republice funguje. „Celá akce je vlastně pořádána Českomoravským fotbalovým svazem. Ten v rámci programu vyhledávání talentů pořádá celou škálu podobných soutěží od regionální úrovně po reprezentaci. Systém je následovný – nejmladší žáci, letos to jsou ročníky 1996, se sdružují v okresních výběrech. Mladší žáci A, ročníky 1995 a starší žáci B, ročníky 1994, hrají už v krajských výběrech a hrají mezi sebou mezikrajské soutěže. Do krajského výběru se nominují nejlepší fotbalisté našich šesti okresů, které v Moravskoslezském kraji jsou. A nejstarší žáci, ročníky 1993, kteří už mají tyto akce za sebou, jedou vždy na jaře na Kouba Cup, kde hrají krajské výběry z celé republiky. Tam už se pak vybírají hráči do české reprezentace,“ objasňoval princip vyhledávání talentů Radim Zajíc.

Turnaje nejmladších žáčků Danone Cupu probíhají ve dvou větvích. Okresní výběry, které hrály minulý týden právě v Karviné, bojují o postup do celostátního finále, a pak je ještě vytvořena ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy krajská soutěž pro sportovní třídy, které jsou sdruženy v klubech, jež dostávají dotace v rámci projektu Sportovních center mládeže. V kraji je takových klubů deset.