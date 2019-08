V generálce na nadcházející sezonu sice fotbalisté 1. BFK zvítězili nad divizním nováčkem z Frenštátu pod Radhoštěm, k úplné spokojenosti měl ale domácí trenér Martin Šrámek daleko.

„Jak už to u generálek chodí, nasadili jsme od začátku do hry sestavu, která by měla odehrát i první mistrovské utkání. Klukům se hra dařila, poločas byl rozdílem čtyř branek. Pak jsme ale přestali hrát, což by se nám v soutěži stávat určitě nemělo,“ hodnotil poslední přípravné utkání frýdlantský trenér Martin Šrámek.