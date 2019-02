Fotbalisté Frýdku-Místku byli hodně blizoučko tomu, aby jako první celek v letošní sezoně dokázali olomouckou Sigmu porazit. Nakonec to nevyšlo, i tak Hanáci přišli o sérii devíti vítězných utkání v řadě.

Valcíři po bezbrankovém prvním poločase udeřili jako první. Po rychlém kontru se na pravé straně hřiště dostal k míči Stratil, který pak přesným centrem před bránu našel úplně volného Slaninku. Na jeho hlavičku z bezprostřední blízkosti brankář Buchta nedosáhl. V samém závěru pak Hanáci zahrávali standardní situaci a centr Zahradníčka si domácí obránce Klabník hlavičkoval do vlastní sítě. „Samozřejmě nás mrzí, že jsme inkasovali v samém závěru zápasu, ale tohle je zkrátka fotbal. Ten se hraje pro lidi, hrají jej lidé a tihle lidé mají právo chybovat. Podle mě jsme ale odehráli velmi dobré utkání proti vynikajícímu soupeři," ocenil hru vlastního týmu, ale i hostí frýdecko-místecký trenér Miroslav Nemec. „Olomouc je nejlepší tým v druhé lize, těžko se poráží. My ale neodehráli vůbec špatný zápas, podle mě je ta konečná remíza asi zasloužená," dodal jediný střelec domácích Martin Slaninka.

„Ve chvíli, kdy jsme začali domácí tlačit, tak oni nám z takové rychlé akce vstřelili gól. My hrajeme ale do poslední vteřiny, což se tady i ukázalo. Se štěstím jsme srovnali. Musím říct, že opravdu se štěstím, jelikož na tomhle oraništi se hrát nedalo. To bylo dobré tak pro koně. Na terén se ale vymlouvat nemůžeme, my chceme brát body všude. Bylo to těžké, asi je to pro nás zlatý bod," řekl po zápase olomoucký útočník Tomáš Chorý. „Frýdek nás ničím nepřekvapil, ve hře jsme byli lepší. Měli jsme více brankových příležitostí, které jsme však neproměnili. Na druhou stranu byli domácí asi agresivnější, hrozili z brejků a ze standardek. V kontextu utkání ten bod musíme brát. Kdybychom prohráli, bylo by to nezasloužené," zhodnotil bojovné utkání kouč Sigmy Václav Jílek.

V dalším kole zajíždí Valcíři na hřiště svého soupeře. Už v pátek 4. listopadu se Nemcovi svěřenci představí od 17.30 hodin ve Znojmě.

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – SK SIGMA OLOMOUC 1:1 (0:0)

Branky: 74. Slaninka – 88. Klabník vlastní. Rozhodčí: Mikyska – Paták, Batík. ŽK: Vyskočil, Ilko, Willweber, Literák, Stratil, Mihálek, Byrtus – Vepřek, Sladký. Diváci: 1957.

Frýdek-Místek: Mihálek – Ilko, Literák, Klabník, Byrtus – Hykel (75. Termanowski), Willweber, Šumský, Nworah (68. Slaninka) – Vyskočil (39. Šichor) - Stratil. Trenér: Miroslav Nemec.