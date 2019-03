Valcíři dělají nábor holek do fotbalu

Frýdek-Místek – Je to už více než dvacet let, co fotbalový klub z Frýdku-Místku měl kromě chlapeckých týmů, také družstvo žen. Frýdecké hráčky si dokonce zahrály v nejvyšší soutěži, takže se na stadionu ve Stovkách představila jak pražská Slavia, tak i fotbalistky Sparty, které tvořily výraznou stopu tehdejší reprezentace.

A možná se znovu začíná blýskat na ty časy, kdy ve frýdecko-místeckém týmu hrály Renáta Štrbíková (dnes česká reprezentantka ve stolním tenise), Petra Setlová, brankářka Sylva Scheyerová nebo Eva Zámečníková (manželka lískoveckého fotbalisty Františka Vodičky). Fotbalový klub MFK Frýdek-Místek totiž pořádá nábor dívek, které jsou narozeny v letech 2009 až 2014. Úvodní tréninky budou probíhat od měsíce duben 2019, a to vždy v pondělí od 17 hodin ve Stovkách. Bližší informace získají rodiče dívek u trenérek Eliška Klimešová (tel. 604 901 242, e-mail: e.klimesova02@seznam.cz) a Jana Sikorová (tel. 604 154 234, e-mail: jana.sikorova@zinasport.cz). Pokud chcete mít tedy doma malou fotbalistku, neváhejte v dubnu dorazit do frýdecko-místeckých Stovek.

Autor: Robert Schedling