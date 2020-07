Valcíři v rámci soustředění v Jablonném v Podještědí nejprve narazili na Přepeře, které Frýdek-Místek porazily 4:2. Svěřenci trenéra Michala Hubníka si chtěli zlepšit náladu v duelu s Jabloncem B, ovšem i tentokrát prohráli.

Valcíři přitom vstoupili do zápasu lépe a už v úvodu Literák nastřelil břevno. Poté se však potvrdilo známé pravidlo a Jablonec se zásluhou Vošahlíka dostal do vedení. „Kdo ví, možná, kdybychom skórovali my, tak nás to mohlo nastartovat,“ řekl kouč Frýdku-Místku Michal Hubník.

Srovnat mohl Žondra, ten ale ve velké šanci přestřelil bránu, a tak se na druhé straně znovu radoval Vošahlík, jenž následně zahodil pokutový kop. V 25. minutě se ale prosadil Koblížek a bylo to už 3:0. Jablonec přidal další dvě branky i po změně stran a vyhrál 5:0.

„Soupeř velice dobře zakládal brejkové situace. Musíme uznat, že byli lepší a vyhráli zaslouženě,“ řekl Hubník. „My jsme dali příležitost mladým klukům, kteří se teprve sžívají s mužským fotbalem. Bylo to utkání v rámci přípravy a ukázka pro mladé kluky, na čem musí ještě zapracovat a v čem se zlepšovat. Duel s Jabloncem jim určitě ukázal směr,“ dodal.

Valcíři se po zápase vrátili ze soustředění domů, podmínky si ale nemohli vynachválit. „Hodnotím to kladně. Chtěli jsme jít do jiného prostředí, než pouze trénovat na stadionu. Chtělo by to ale už nějaké vítězství. Kluci makají, ale kvalita našich soupeřů byla vždy jinde," uzavřel Hubník.

FK Jablonec B – FK Frýdek-Místek 5:0 (3:0)

Branky: 10. a 22. Vošahlík, 25. Koblížek, 55. Šimoník, 81. Coufal.

Frýdek-Místek: Zouhar - Kalfas, Literák, Koňařík, Hajnoš - Šeba (46. Žák), Skwarczek, Bzirský - Jurga (46. Křenek), Žondra, Paleček (46. Varadi). Trenér: Hubník.