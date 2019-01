Frýdek-Místek – Také fotbalistům třetiligového Frýdku-Místku skončila několikadenní pauza, kdy pod dohledem trenérů Milana Duhana a Karla Orla započali ve středu přípravu na jarní odvetnou část.

Fotbalisté Frýdku-Místku si na úvodním tréninku zahráli na dvě brány. | Foto: Deník/Robert Schedling

Na první trénink se hlásilo trenérům hned 29 fotbalistů.

„Do hrubé přípravy nastoupili nejen všichni hráči A i B týmu, ale připojili jsme k nim vytipované hráče a také některé šikovné a nadějné dorostence. Tento stav by měl vydržet do konce ledna, pak bychom kádr zúžili o některé hráče, kteří by výkonnostně na to prozatím neměli. Potom bychom měli mít v kádru tak 25 až 30 hráčů. Další selekce by pak byla na konci února,“ svěřil se hlavní kouč valcířů Milan Duhan.

Ten také nastínil v krátkosti plán zimní přípravy. „Podle mého názoru kluky čeká pestrá příprava. Rozhodli jsme se tam zařadit i některé netradiční prvky, jako například hned při prvním soustředění, které povedeme se známým horolezcem Liborem Uhrem. Kluky v tom období čekají pouze výšlapy po horách, balon v podstatě ani neuvidí. Po návratu domů už ale přejdeme na fotbalové věci, ale zpestřením bude i aerobik či badminton. Na přelomu února a března chceme podniknout herní soustředění, kde bychom se chtěli soustředit vyloženě již jen na herní a taktické prvky družstva.“

A co změny v kádru? Ve Frýdku již nebudou na jaře působit hráči, kteří se vrátili zpět z hostování, a to jak Byrtus (Třinec), tak i Niedermeier (Slavia). Dále pak na úvodním tréninku chyběli Cabák s Fromeliusem (zraněni), Hrdlička (ukončil činnost) a Grussmann, který dostal od klubu svolení k přípravě s druholigovou Opavou. U něj ale může být vše jinak, jelikož Frýdek chce za svého záložníka adekvátní náhradu, tak však doposud do Stovek ještě nedorazila. Úvodní trénink absolvovali také nadějní mladíci A. Preči, Šigut, Střalka, Kovalík, Juříček a Teplý, který se do svého mateřského klubu vrátil z působení v olomoucké Sigmě.

„Určitě potřebujeme sehnat kvalitního středního záložníka, který dá hře myšlenku a také dokáže hru uklidnit. Poté bychom chtěli levého ofenzivního záložníka a někoho do útoku. Na prvním tréninku mě velice příjemně překvapil mladý Teplý. Na něm je vidět, že je to mladý a perspektivní fotbalista,“ vypozoroval Duhan. Ten dále zkouší slovenského středopolaře Maroše Schustríka ze Slovanu Bratislava (poslední dvě sezony ale strávil na hostování v Petržalce, pozn. red.) a záložníka Poruby Borise Förstra. První trénink absolvoval také krajní záložník Oldřich Kostorek, který měl původně zamířit zpět do Příbrami.

„Ono to tak původně mělo být, ale od pana Kopeckého jsem se dozvěděl, že po jeho rozmluvě s panem Vavruškou z Příbrami, by nebylo rozumné se tam teď vracet, že bych tolik příležitostí hrát nedostával. Proto mi doporučil zůstat někde tady na Moravě,“ osvětlil mladý fotbalista. Na podrobnou skladbu kádru třetiligových valcířů si však fanoušci budou muset ještě nějakou chvíli počkat.