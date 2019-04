Jiskra v sobotu ve Stovkách rozhodně nepřipomínala tým, který hraje v letošní sezoně MSFL o záchranu. „Hráli jsme dobře, nemyslím si, že bychom byli horším celkem,“ řekl k průběhu utkání kouč Rýmařova Milan Furik.

Frýdečtí byli první, kteří ohrozili branku svého soupeře, leč Vašíček z otočky pálil pouze do gólmana. Na druhé straně si domácí oddechli po dělovce Dydowicze do břevna. „Proti Rýmařovu nám vypadli hned tři hráči základní sestavy, ale to samozřejmě neomlouvá náš předvedený výkon. Herní projev byl hlavně v té první půli od nás špatný,“ láteřil frýdecko-místecký trenér Jan Žižka.

Rozhodnutí přišlo v 63. minutě, kdy se křižnou ranou přeci jen dokázal prosadit domácí útočník Václav Vašíček. „Byla to taková střela-nestřela, míč nám skákal po vápně a nakonec skončil v síti. Druhý poločas byl především boj. V závěru jsme se tlačili dopředu, ale domácí solidně bránili a prosadit jsme se nedokázali,“ mrzelo rýmařovského kouče.

„Pro nás to jsou tentokráte hodně vydřené body. Tým ukázal svou morální sílu, čtvrtá nula vzadu rovněž potěšila,“ usmíval se po utkání trenér Frýdku Jan Žižka.

Valcíře čeká další mistrovské utkání v nedělním dopoledni, kdy se od 10.15 hodin představí na hřišti Uničova.

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – JISKRA RÝMAŘOV 1:0 (0:0)

Branka: 64. Vašíček. Rozhodčí: Slabý – Mikyska, Dudek. ŽK: Kaizar, Gomola, Vašíček, Hykel – Kolísek, P. Kundrátek, Dydowicz, Šupák. Diváci: 426.

Frýdek-Místek: Kofroň – Ságner, Kaizar, Hloch, Hýbl – Vychodil (46. Mrkvička), Mozol (87. Bialek), Hykel, Duda (63. Gomola) – Varadi, Vašíček. Trenér: Jan Žižka. (sch, rob)