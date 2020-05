Valcíři za sebou měli vysoké porážky s Vítkovicemi i Karvinou a porážku 0:1 od Baníku Ostrava B, proti kterému však fotbalisté Frýdku-Místku vinou nepříznivého počasí svůj zápas nedohráli. V sobotu doma přivítali Havířov a proti týmu z nižší soutěže už chtěli uspět.

Do utkání však zasáhli převážně mladíci a ti na Indiány nestačili. Domácím nevyšel vstup do zápasu a už po půlhodině hry prohrávali 0:3. Valcíři pak sice zabrali a zásluhou Bzirského s Kiškou se ještě do přestávky dostali na dostřel jediné branky, po návratu z kabin ale hosté přidali čtvrtý gól a bylo rozhodnuto.

„Chtěli jsme si vyzkoušet, jak jsou naši mladí kluci schopni odehrát utkání v konkurenci s divizním mužstvem. Byla to taková zkouška a musím zklamaně říct, že většina hráčů v tomhle testu zklamala," uvedl asistent trenéra Michala Hubníka Josef Sláma. „Samozřejmě ale, že to nebylo jen o nich, měli se k nim přidat a hlavně pomoct i ti starší, zkušení. Bohužel ani tohle na hřišti nefungovalo. Porážka je proto naprosto zasloužená,“ dodal.

MFK Frýdek-Místek - MFK Havířov 2:4 (2:3)

Branky: 34. Bzirský, 40. Kiška - Zbavitel 2, Dawid, Stanojkovič.

Frýdek-Místek: J. Málek (46. Zouhar) - Hammer, Koňařík, Forch, Hajnoš (46. Fulnek) - Bzirský, Žák, J. Mikulenka (33. Skwarczek), Kiška - Benc (33. Kebísek), Jurča.