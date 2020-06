Valcíři v Letní lize postupně narazí na Dolní Benešov, poté doma přivítají Polanku a Petřkovice a své účinkování završí 19. června v Hlučíně. „Je dobře, že kluci budou mít v nohách další zápasy,“ říká kouč třetiligového týmu Michal Hubník.

Fotbalisté Frýdku-Mísktu dosud v přípravě odehráli čtyři zápasy, jenže ani jednou ještě nevyhráli. „Zklamání je slabé slovo. Už jsme si to vyhodnotili, kluci musí dodržovat běžné věci, ale pokud to plnit nebudou, tak tady nemohou pokračovat,“ uvedl Hubník.

Tým ze Stovek v přípravě vyzkoušel i řadu mladíků, jenže ne všichni, kteří dostali příležitost, svou šanci dokázali využít. „Musím pořádně poznat kluky z dorostu, abych zjistil, jestli mají takový talent, jak se o nich říká. Přechod z dorostu do mužů je totiž nejtěžší. Uvidíme, jak se s tím popasují a pak to vyhodnotíme,“ řekl Hubník.

Hodně napovědět mu mohou právě zápasy v Letní lize, ve které dá opět prostor širokému množství hráčů. „Ukáže nám to, s kým můžeme počítat do přípravy a do další sezony,“ vyhlíží nadcházející zápasy kouč Valcířů.