„Ještě dvě kola zpět jsme byli ve hře. Stále je teoretická šance, ale cíl to není a ani nebyl. Chtěli jsme být nahoře a posouvat se. Jsme spokojeni. Uvidíme, podle letní přípravy se o to třeba pokusíme zase za rok,“ popisuje Martynek.

Tým převzal loni po otci Davidovi. Možností revanšovat se tak je pohár. „Staré Město bylo velkou zkouškou, po které jsme si řekli, že do toho chceme jít naplno. Přešli jsme přes Kunín a dokonce i Albrechtice. To byl obrovský úspěch, hodně nás to posunulo. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s lepšími týmy. A jsme tak ve finále,“ pochvaluje si Martynek.

Bitvu o druhou trofej v sezoně bere jako bonus. „Nelpíme na tom, klub na ni nestojí, ani s ní nepadá, ale dokázat to by bylo úžasné. Chceme ukázat zase, co v nás je, budeme bojovat a snad se předvedeme v dobrém světle,“ doufá, přičemž právě takto tým nastupoval v minulém kole proti Baníku Albrechtice.

Výsledek? V poločase vedení o tři branky, nakonec vítězství 4:2. „Zápasu jsme přizpůsobili i taktiku, hráli jsme víc z bloku, zezadu. Jinak než u nás v soutěži, kde jsme víc ofenzivní. Zavřeli jsme to a vyplatilo se. Teď to asi bude podobné, protože kluci v kraji už jsou kvalitnější, umí trestat chyby, jsou rychlejší. I v hlavě, co se týká fotbalového myšlení. Myslím, že prvních pár minut ukáže, co si můžeme dovolit. Od toho se vše bude odvíjet,“ míní Martynek.

Na velký zápas se tým naladil nedělní jedenáctibrankovou demolicí rivala z Nýdku. „Taková výhra v derby potěší, ale není to měřítko,“ je si vědom kouč, který by měl mít takřka kompletní tým.

Chybí mu jen zranění hráči. Ostatní si svou účast v pracovní den zařídili. „Je to výborná zkušenost i příležitost,“ ví Lukáš Martynek.

V kabině probíhají klasické vtípky, na koho Vendryně narazí v předkole MOL Cupu. Kdo vše na tamní pažit přijede. „Umíme si z toho udělat srandu,“ usměje se Martynek. „Jsme natěšení i motivovaní se o to poprat, ale nejsme naivní. Víme, že to bude těžké a bude nutné mít i kus štěstí, ale nesmíme se položit,“ zakončuje trenér Vendryně Lukáš Martynek.