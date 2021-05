Úvodním soupeřem Valcířů byl v tréninkovém duelu Brušperk, který působí v krajském přeboru. Tým Frýdku-Místku vedený trenérem Karlem Orlem začal zostra a už po první půli vedl 5:0.

Ve druhém poločase domácí přidali ještě tři branky, sami neinkasovali a došli si pro vysoké vítězství. Utkání vyšlo především dvojici Janša a Kovařík, kteří se dvakrát zapsali mezi střelce.

„První tréninkový zápas nám potvrdil to, co jsme na klucích viděli během týdne v tréninkovém procesu. Velká snaha se porvat o místo v kádru. Kvalita a nasazení, co se týká přístupu, tam opravdu je. Bylo to přeneseno i do zápasu, kde to mělo velice slušné parametry,” pochvaloval si vítěznou premiéru trenér Orel.

Všichni hráči, kteří se ve Frýdku-Místku zapojili do tréninkového procesu, do zápasu nezasáhli, šanci by ale měli dostat příště. „Chyběli třeba Kuba Tamajka a Josef Knedla, kteří mají maturity. Hráči, kteří nehráli, dostanou příležitost hned ve středu v utkání s Jičínem,” dodal Orel, jemuž už se v hlavě rýsuje, jak by mohl poskládat kádr, se kterým půjde do příští sezony v MSFL. „Nějakou představu po úvodním týdnu máme. Někteří hráči mají už něco za sebou, nějakou kvalitu již představovali v minulých působištích. Ale je to zatím hrubá představa,” prohlásil.

MFK Frýdek-Místek - SK Brušperk 8:0 (5:0)

Branky: 6. a 14. Janša (Kovařík, Barkov), 24. a 43. Kovařík (Barkov, Vrbka), 45. Byrtus (Konečný), 72. Hujo, 86. Velner (Raab), 90. Raab (pen.).

Frýdek-Místek: Švrčina (46. Netolička, 60. Švrčina) - Velner, Blejchař, Massaniec, Konečný - Vrbka (46. P. Kováč), Juříček (46. L. Kundrátek), Byrtus (46. Vojvodík), Barkov (46. Hujo) - Kovařík (46. Raab), Janša (46. Pyclík). Trenér: Orel.