„Ve Vítkově máme dost obránců, tak proto jsem šel do útoku a klape nám to,“ pousmál se bývalý ligista. Letos se už trefil dvacetkrát, naposledy vstřelil dvě branky Chomýži. Přitom v praxi se většinou starší hráči stahují z útoku do defenzivy. Vítkovský odchovanec to má naopak.

„Je pravdou, že v žákovských kategoriích jsem hrával v útoku, s přibývajícími roky jsem se stahoval přes zálohu až do obrany. Chodím běhat, držím si stále rychlost, takže pozice útočníka mi sedí. Dal jsem už dvacet gólů, v tomto je letošní sezona z hlediska vstřelených gólů životní,“ přiznal fotbalista, který má na kontě třiatřicet prvoligových startů.

„Na zápas do Vítkova dorazila za Jakubem Dohnálkem i návštěva. „S Chomýží pravidelně vyjíždí k utkáním i skalní fanoušek Opavy Džeky. Bylo příjemné se s ním vidět. Dali jsme fotku, prohodili pár slov,“ přiblížil nejlepší střelec I.B třídy.

Při svém letošním tažení už Jakub Dohnálek zkompletoval tři hattricky. „Abych ale pravdu řekl, statistiky nějak nesleduji,“ poznamenal bývalý ligista, který má ve své sbírce i ligový titul s Libercem.

Jakub Dohnálek patří k fotbalistům, kteří jako hodně mladí nastoupili v lize. Bylo mu 16 let, 4 měsíce a 3 dny. Opava tehdy prohrála s Baníkem 2:4 a vítkovský rodák odehrál šestatřicet minut. Svůj první ligový a jediný gól vstřelil za Liberec proti Brnu. „Musím ale říct, že gól, který mi utkvěl v paměti, byl ten, který jsem dal Opavě, když jsem hrával za Čáslav. Byla to rána do šibenice, škoda jen, že z toho utkání nemám video,“ svěřil se Dohnálek. „Tenkrát v Čáslavi jsme prožívali krásné časy. Trénoval nás pan Koubek a mohli jsme postoupit do ligy, ale vedení to odmítlo,“ přidal další vzpomínku vítkovský rodák.

Během své kariéry zažil řadu turbulentních období. Například při působení ve slovenském Spartaku Trnava se z ligového fotbalisty stal pomocník na stavbě. „Zranil jsem se a byl bez smlouvy. Otec tehdejší přítelkyně měl stavební firmu, tak mě zaměstnal,“ přiblížil Jakub Dohnálek, který prošel Vítkovem, Opavou, Libercem, Čáslaví, Trnavou, Hlučínem, Mikulovicemi a Bruntálem.

Nabízí se otázka, zda není pro fotbalistu jeho kalibru I. B třída málo. „Řeknu to takhle. Asi tím, že jsem začal na profi úrovni poměrně brzy, tělo řeklo dost. Proto mou kariéru brzdila zranění. Nebýt jich, asi bych se fotbalem živil. Momentálně hraju za Vítkov s bráchou, jak se říká, za párek a pivo. Máme dvouletou dcerku, chci být co nejvíce s rodinou, proto hraju za Vítkov. Ale nikdy neříkej nikdy, třeba si vyšší soutěž ještě zahraju,“ zakončil povídání Jakub Dohnálek.