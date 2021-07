Fotbalový klub z Vratimova hlásí velký transfer. Talentovaný záložník Samuel Šigut minimálně podzimní část stráví v druholigové Opavě. Odchovanec Frýdku-Místku byl přitom i na testech v pražské Slavii.

Samuel Šigut novou tváří SFC Opava. Foto: Eliška Žídková/sfc Opava | Foto: Deník/Roman Brhel

„Samuel je rychlostní typem fotbalisty, s výborným tahem na bránu. Je velkým příslibem do budoucna,“ řekl sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek. Osmnáctiletý fotbalista před odchodem do Opavy absolvoval testy v pražské Slavii. „Samuel byl na zkoušce ve Slavii, kde zaujal. Měla o něj zájem. Po konzultaci s rodinou jsme se ale rozhodli pro Opavu, a to i proto, aby měl klid na školu,“ řekl sportovní ředitel Vratimova Daniel Černaj. „Navíc o své budoucnosti se bavil i s Vladimírem Coufalem. Ten mu Opavu doporučil. Chce jít jeho cestou. Vláďa se taky do velkého fotbalu vydal z Opavy,“ dodal vratimovský šéf.