Vratimovští dvakrát vedli, přesto nakonec padli. Svěřenci trenéra Filipa Racka se však za svůj výkon proti druholigovému Prostějovu rozhodně nemusí stydět. O všem nakonec rozhodla penalta ze 75. minuty, která mezi domácími příznivci vyvolala velkou nevoli.

Utkání na vratimovském trávníku začaly oba celky velice opatrně. Postupem času se sice začaly projevovat větší útočné choutky druholigového favorita, domácí obrana ale šlapala na jedničku.

A co víc, z jedné z ojedinělých šancí se ve 30. minutě prosadil Denis Dziuba, který rozjásal několik stovek domácích příznivců. V nastaveném čase mohl domácí náskok navýšit Hladík, který ale v přímém souboji s gólmanem Bártou selhal. Do kabin se tak šlo za nejtěsnějšího možného vedení domácích borců.

„Největší škoda byla, že jsme v první půli nedokázali dát více gólů. Možná by to nakonec vypadalo jinak,“ hodnotil hru svého týmu vratimovský lodivod Racko.

Divoký druhý poločas a sporná penalta

Po necelých devíti minutách druhé půle se prosadil hostující Martin Vlachovský a bylo srovnáno. Vratimovští se ale nenechali zaskočit a už za dvě minuty dokázali díky přesné hlavičce Rostislava Baďury kontrovat. Na konci 61. minuty se však v malém vápně zorientoval Solomon Omale a znovu vyrovnal.

Patnáct minut před koncem pak přišel rozhodující moment. Po dohrání Koudelky Dziubou ukázal sudí Křepský na penaltu. K té se postavil Vasil Kušej a bezpečně proměnil. „Co se té penalty týče, tak opravdu nevím. Byl tam dohraný souboj, ale z lavičky to nešlo moc dobře vidět. Kluci se ale moc nerozčilovali, takže tam nějaký faul asi skutečně byl. Bohužel,“ zhodnotil klíčový verdikt Racko.

Zbytek zápasu si už hostující hráči pohlídali. „Do budoucna budeme muset mnohem více bojovat. Pak teprve můžeme čekat nějaké lepší výsledky. Abychom to totiž uhráli nějak fotbalově, tak na to v aktuální situaci opravdu nemáme. Pokud si to hráči neuvědomí, budeme potom mít problémy i s třetiligovými celky,“ komentoval utkání prostějovský Jarošík.

„Soupeř nakonec ukázal svou kvalitu. My jsme ho na začátku trošku zaskočili a dostali se do vedení, ale v druhém poločase na nás trochu víc naběhli, byli pohyblivější a začali nás přehrávat. I když jsme pak ještě dokázali vstřelit gól na 2:1, tak už jsme nebyli zdaleka tak nebezpeční,“ doplnil vratimovský kouč Racko.

FC Vratimov – 1. SK Prostějov 2:3 (1:0)

Branky: 30. Dziuba, 57. Baďura – 54. Vlachovský, 61. Omale, 75. Kušej (pen.). Rozhodčí: Křepský – Mikeska, Bureš. ŽK: Demianenko, Baďura, Dziuba, Hammer - Vlachovský, Sus.

Vratimov: Sýkora – Varadi (79. Teplý), Demianenko, Igbinoba Macdonald, Hajnoš (79. Hammer) – Klejnot (66. Bzirský), Ožvolda – Hladík, Dziuba, Kundrátek (62. Hruška) – Baďura. Trenér: Racko.

Prostějov: Bárta – Kadlec (66. Bartolomeu), Bialek, Sus, Sečkář (40. Zapletal) – Vlachovský, Kopřiva (26. Bala), Omale (66. Koudelka), Hausknecht, Vichta – Žák (66. Kušej). Trenér: Jarošík.