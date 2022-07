Hosté vstoupili do utkání s jasným záměrem, tedy kombinovat, dominovat na míči, což se mu sice dařilo, ale ale právě to se Skotům málem stalo osudným. Ve 3. minutě po ztrátě zkoušel z půlky hřiště přehodil Harta Kuzmanovič. Minul. Baník však nemusel litovat, jen o chvíli později právě Kuzmanovič nacentroval na Šehiče a ten otevřel skóre.

A Kuzmanovič neměl dost, vzápětí si našel Ndefeho pas a málem navýšil skóre, Hart však se štěstím zasáhl. Ještě předtím mohl srovnat Furuhaši, co se však nepovedlo v daný moment, vyšlo ve 14. minutě, kdy Celtic pohledně zakombinoval a střelec neměl problém skórovat do prázdné branky.

Závěr Celticu

Baník nastoupil bez šestice zraněných hráčů. Kromě dlouhodobě absentujících Svozily s Juroškou nemohli hrát ani Frydrych, Smékal, Lischka a Boula. I za negativního stavu se pokusil několikrát zahrozit, ale bez úspěchu, naproti tomu se zadařilo na opačné straně, když domácí dali prostor ke střele zpoza šestnáctky O’Rileymu a ten parádní ranou skóre otočil. Ve zbytku poločasu byl navíc Celtic mnohem lepší, měl šance, ale další trefu nepřidal.

Jinak tomu bylo po přestávce, kdy sice Celtic vyměnil hned šestici hráčů a jeden z nich, útočník Giakoumakis, pohotově skóroval, byť Laštůvka si na těžkou střelu sáhl. Skotové i nadále hrozili, ale dvacet minut před koncem – po vlně střídání – udeřil Baník. Jaroň ukázal svou odvahu a Tijani klid v zakončení.

Stav 2:3 z pohledu domácích ale dlouho nevydržel, vzápětí se hnal na Laštůvku Giakoumakis, jehož ostravský gólman sice vychytal, ale na dorážku Abady už stačit nemohl. V závěru se mohly prosadit obě mužstva, ale gól už nepadl.

„Narazili jsme na soupeře, který zaslouženě vyhrál skotskou ligu a postoupil přímo do Ligy mistrů. Celtic něco v Evropě znamená a zejména v prvním poločase, kdy hrál v silnější sestavě, jsme s ním měli problém,“ přiznal trenér Baníku Pavel Vrba. „Je škoda, že stav 2:3 jsme neudrželi déle, možná jsme to mohli ke konci zbláznit. Soupeř ale zaslouženě vyhrál,“ věděl kouč.

Kapitolou samou pro sebe byli fanoušci, kterých dorazilo přes patnáct tisíc, vytvořili famózní atmosféru a prezentovali se několika nápaditými choreografiemi. Navíc vyslovili směrem k vedení a majiteli Václavu Brabcovi, díky němuž klub existuje, jedno přání: stadion. Hráče pak vyprovázeli potleskem vestoje.

„Chtěl bych jim poděkovat. Opět ukázali, že v nich má Baník velkou podporu. Tohle bylo něco, co jsem už dlouho nezažil, takže jsem rád, že jsem u toho mohl být, byť výsledek je asi nepotěšil. Ale tak to je,“ uzavřel s úsměvem Pavel Vrba, jehož tým ve čtvrtek ráno odcestuje na soustředění do Polska, kde už o den později změří síly s kyperským klubem APK Karmiotissa.

Baník Ostrava – Celtic FC 2:4 (1:2)

Branky: 7. Šehič, 71. Tijani – 14. Furuhaši, 24. O'Riley, 49. Giakoumakis, 74. Abada. Rozhodčí: Zelinka – Mikeska, Kotík. Bez karet. Diváci: 15 123 (vyprodáno).

Baník Ostrava: I. poločas: Laštůvka – Ndefe, Takács, Pojezný, Fleišman – Kaloč, Tetour – Klíma, Kuzmanović, Šehič – Almási. II. poločas: Laštůvka – Ndefe (68. Sanneh), Pokorný, Pojezný (68. Chlumecký), Fleišman – Takács (78. Fulnek), Budínský – Klíma, Kuzmanovič (61. P. Jaroň), Šehič (61. Buchta) – Almási (61. Tijani). Trenér: Vrba.

Celtic: I. poločas: Hart – Juranovič, Carter-Vickers, Welsh, Taylor – McGregor, O' Riley, Turnbull, Forrest – Jota, Furuhaši. II. poločas: Hart (61. Siegrist) – Ralston, Carter-Vickers (68. Lawal), Welsh (68. Jullien), Bernabei – McGregor (68. Johnston), Ideguchi, Turnbull (68. McCarthy), Abada – Maeda, Giakoumakis. Trenér: Postecoglou.