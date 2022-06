Věřovice jsou v tabulce poslední, v Lískovci ale skoro celý první poločas držely krok. Domácí se poprvé prosadili ve čtyřicáté minutě, ovšem o přestávce to bylo už 3:0.

Dva góly dal v první půli domácí Dominik Pánek, který v závěru utkání zkompletoval hattrick. „Na začátku to bylo složitější, ale když jsem se poprvé prosadil, tak už se mi hrálo lépe,“ svěřil se pro Deník.

Pětadvacetiletý univerzál se letos trefil už jedenáctkrát, hattrick dal ale v této sezoně poprvé. „Všechny góly padly ze hry. Využil jsem své rychlosti,“ usmál se Pánek, který prožívá úspěšný ročník. „Ale už jsem měl i lepší sezony. Teď už však tolik netrénujeme, fotbal hraju jen pro zábavu a na výkonech je to znát,“ dodal.

Do utkání přitom obul nové kopačky. „Kluci si ze mě dělali srandu. Měl jsem je poprvé na noze, teď si je nechám, měnit je nebudu,“ má jasno.

Pánek prošel mládeží ve Frýdku-Místku, pak šel do Frýdlantu nad Ostravicí a zahrál si taky za Raškovice nebo Dobratice. Následně zamířil do Lískovce, kde s fotbalem začínal. A nikam jinam už se ani nechystá. „Jsem tady spokojený. Chci, abychom hráli pěkný fotbal, kterým se budeme bavit my, fanoušci i celá obec,“ přeje si. „Jsme amatéři, rádi se vždy sejdeme,“ uzavřel.