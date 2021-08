Bývaly to v posledních letech krásné časy. České kluby si v žebříčku Evropského koeficientu hověly mezi nejlepší patnáctkou. Do pohárů naše nejvyšší domácí soutěž posílala pět svých zástupců a často měla i účasti v základních skupinách jisté. Třeba Plzeň v sezoně 2018/2019 coby mistr země nemusela do předkola ani v Lize mistrů a rovnou se šla úspěšně měřit s Realem Madrid, AS Řím a CSKA Moskva.

Leč stačil jeden výrazně nepovedený ročník (2019/2020), který se loni ani při srdnaté cestě Slavie Evropskou ligou nepodařilo dohnat, a Češi jsou rázem mimo vysněnou patnáctku (momentálně na 17. pozici). Proč vysněnou a důležitou? Odpověď je snadná. Pouze kluby do patnáctého místa mohou do pohárů vyslat pět svých zástupců – navíc do všech tří soutěží.

V příští sezoně mají Češi smůlu. Do předkola Ligy mistrů půjde pouze šampion Fortuna:ligy, Evropská liga zůstane klubům zapovězena a další tři celky se budou rvát alespoň v předkolech Konferenční ligy.

Je zaděláno na úspěch

Znamená to jediné. Pokud si Češi nenahrají kvantum bodů v letošní sezoně, může přijít v dalších ročnících pohárový půst. Dostávat se do základních skupin pouze přes předkola výkonnostně třetí soutěže bude totiž velmi složité.

Ale zpět k sezoně letošní. Slavia se Spartou již mají skupinovou fázi Evropské ligy (Sparta), respektive té Konferenční (Slavia při případném neúspěchu s Legií Varšava) jistou. A velice blízko postupu jsou také Plzeň s Jabloncem. Pokud by oba kluby zvládly odvety bitev s bulharským CSKA Sofia (čtvrteční výhra Plzně 2:0) a slovenským MŠK Žilina (výhra Jablonce 5:1), měli by Češi poprvé v historii ve skupinové fázi čtyři celky! Body by se tak při případných úspěšných výsledcích do české sbírky mohly jen hrnout. Od letošního ročníku, v němž prvně přibyla již zmiňovaná Konferenční liga, navíc dojde k výrazně bonifikaci za úspěchy v jednotlivých soutěžích. Kluby budou oceňovány nejen za jednotlivé body, jako tomu bylo doposud, zároveň i za umístění a následné postupy.

A pro Čechy ještě jedna výhoda. Pokud opravdu ve skupinách obsadí čtyři místa, dostanou se oproti nejbližší konkurenci do značné výhody. Řada zemí, které spolu s námi o patnáctou příčku bojují, totiž ve skupinách tolik mužstev mít nebude a sbírání bodů pro ně bude o to náročnější.

Jak se kluby bodují v pohárové cestě

Samozřejmostí jsou dva body za každou výhru, jeden bod za remízu. V předkolech platí poloviční „odměny“, tedy jeden bod za výhru a 0,5 bodu za remízu.



Liga mistrů

Postup do základní skupiny 4 body

Postup ze základní skupiny (1. a 2. místo) 4 body

Postup do každého dalšího kola vyřazovací fáze 1 bod



Evropská liga

Postup do základní skupiny 3 body (garantované minimum)

První místo ve skupině 4 body

Druhé místo ve skupině 2 body

Třetí místo ve skupině – následné play off o osmifinále proti třetím týmům ze skupin Ligy mistrů (zde se nezapočítávají žádné body ani za výhru a remízu, pouze 1 bod za postup do osmifinále)

Postup do každého dalšího kola vyřazovací fáze 1 bod



Konferenční liga

Postup do základní skupiny 2,5 bodu (garantované minimum)

První místo ve skupině 2 body

Druhé místo ve skupině 1 body

Třetí místo ve skupině – následné play off o osmifinále proti třetím týmům ze skupin Evropské ligy (zde se nezapočítávají žádné body ani za výhru a remízu)

Postup do semifinále 1 bod

Postup do finále 1 bod

Aktuální pořadí národního koeficientu okolo klíčové 15. pozice

12. Srbsko 26,375 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny

13. Belgie 25,800 5 týmů ve hře, 3 jistotu základní skupiny

14. Švýcarsko 24,425 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny

15. Chorvatsko 24,275 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny

16. Kypr 23,875 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny

17. Česko 22,800 4 týmy ve hře, 2 jistotu základní skupiny

18. Turecko 22,700 5 týmy ve hře, 3 jistotu základní skupiny

19. Norsko 22,250 2 týmy ve hře, 0 jistotu základní skupiny

20. Řecko 22,075 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny

21. Švédsko 21,125 3 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny

22. Dánsko 20,775 4 týmy ve hře, 3 jistotu základní skupiny

23. Izrael 20,625 3 týmy ve hře, 0 jistotu základní skupiny

Jelikož letos ještě Češi posílali do předkol pětici svých zástupců (z předkola již vypadlo Slovácko), dělíme každý vybojovaný bod pěti. Stejně tak to mají Belgičané, Turci a Dáni. Zbylí konkurenti dělí své body čtyřmi.