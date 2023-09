/FOTOGALERIE/ Je to znovu tady! Celostátní fotbalový turnaj určený všem firmám, nazvaný Zaměstnanecká liga Deníku, startuje okresními souboji. Na Frýdeckomístecku se úvodní kolo 4. ročníku speciálního podniku koná ve Staříči, a to v pondělí 25. září.

Zaměstnanecká liga Deníku startuje 4. ročníkem okresními koly. Na Frýdeckomístecku ve Staříči už v pondělí 25. září. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

O postup do regionálního kola si to tam rozdá sedm týmů, dvojí zastoupení má firma Biocel Paskov Lenzing. „V minulém ročníku to byla naše premiéra a moc se nám to líbilo. Říkali jsme si, že si to vyzkoušíme a uvidíme. Skončili jsme nakonec druzí, což na nováčka nebylo špatné. Takže teď jsme se přihlásili znovu, protože už do toho půjdeme naostro a zabojujeme o první místo,“ řekl Boris Förster z Technických služeb Havířov.

„Ambice? Máme vždy ty nejvyšší. Budeme chtít vyhrát a zabojovat o postup do dalšího kola, to je náš nejbližší cíl. Když se to povede, pak se uvidí, co dál,“ pokračoval Boris Förster, který kope za Hlubinu, aktuálního lídra divize F.

„Proč jsme se přihlásili my? Je to určitá prezentace naší společnosti a taky setkání s kolegy z jiných firem,“ uvedl Ivo Chmelík ze společnosti GO Steel. „Ambice v turnaji? Samozřejmě jako sportovci máme v sobě, že chceme vyhrát. Je tam samozřejmě také respekt ke všem soupeřům,“ dodal Ivo Chmelík.

O postup do dalšího kola přijede do Staříče bojovat třeba také vybraný tým za společnost Hyundai Motor Manufacturing. „Přišlo nám to jako zajímavá výzva. Nakonec jsme si řekli, že bychom mohli poskládat docela dobrý tým, tak jsme do toho šli,“ prozradil Lukáš Šmahaj z firmy Hyundai Motor Manufacturing.

Zaměstnanecká liga Deníku, 26. září 2022, Řepiště, okres Frýdek-Místek.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zaměstnanecké ligy Deníku se účastní firmy z celého Česka. V 1. ročníku soutěžilo 130 týmů, ve 2. ročníku 153 mužstev, ve 3. ročníku to bylo již 175 výběrů. Po okresních kolech budou následovat regionální, vrcholem bude republikové finále.

Nejlepší týmy se mohou těšit na zajímavé ceny. Třetí vyhraje dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, druhý čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu Pawlik – Aquaforum ve Františkových Lázních, vítěz pak třídenní letecký zájezd na fotbalové utkání dle výběru z elitních evropských soutěží.

„Myslím, že pokud bychom celý turnaj vyhráli, všichni bychom chtěli vidět El Clásico, tedy souboj Barcelony s Realem Madrid. To je sen každého fotbalisty,“ má jasno Boris Förster z Technických služeb Havířov.

„Ano, souhlas, El Clásico je top. Hodně mě ale láká i nějaký ten zápas v Anglii. Například Liverpool s jakýmkoliv atraktivním soupeřem, hlavně kvůli atmosféry. Nebo Manchester United na Old Trafford,“ sdělil svůj názor Lukáš Šmahaj z Hyundai Motor Manufacturing. „Já mám v tomhle jasno. Městské derby Manchester United proti Manchester City na Old Trafford,“ dodal Ivo Chmelík z GO Steel.