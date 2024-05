Tradičně ve druhé polovině května se konají okresní kola Zaměstnanecké ligy Deníku, celostátního otevřeného fotbalového turnaje určeného všem firmám a organizacím se zaměstnanci, kteří chtějí využít hráčský potenciál svých kolegů. Letošního 4. ročníku se účastní v Moravskoslezském kraji ve Staříči na Frýdecko-místecku také B.PRO CZ s.r.o. „Umíme se dostat do bojů o medaile,“ hlásí za firmu David Záviš.

Zaměstnanecká liga Deníku (25. 9. 2023, Staříč) | Video: Jakub Nohavica

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Naše již pravidelná účast, byla by škoda tento ročník vynechat.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

S cílem vyhrát do turnaje nejdeme, jdeme si prostě zahrát. Z minulých ročníků nicméně víme, že jsme konkurenceschopní a umíme se dostat do bojů o medaile i do finále.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

V týmu máme současné i bývalé fotbalisty. Postrachem soupeřů proto může být kdokoli z nás.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Pokud se už o fotbale bavíme, tak nejčastěji rozebíráme naší nejvyšší soutěž, probereme ale samozřejmě i kluby z našeho okolí, ve kterých naši kolegové hrají.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Erling Haaland.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Určitě bych se rád podíval na Real Madrid.