Tradičně v pátém měsíci v roce se konají okresní kola Zaměstnanecké ligy Deníku, celostátního otevřeného fotbalového turnaje určeného všem firmám a organizacím se zaměstnanci, kteří chtějí využít hráčský potenciál svých kolegů. Letošního 4. ročníku se účastní v Moravskoslezském kraji ve Staříči na Frýdecko-místecku během dvou dnů celkem třináct týmů z dvanácti podniků. Začíná se v pondělí 20. května, na stejném místě se pokračuje v úterý 21. května.

„Letos jsme ještě posílili, takže by se naši soupeři měli mít na pozoru podle mne před každým jedním hráčem. Jako kapitán, manažer a brankář týmu musím přiznat, že tým vypadá dobře a chceme zaútočit na nejvyšší příčky,“ řekl Jiří Pytela ze společnosti Mobis Automotive Czech, která to v loňském ročníku dotáhla až do celorepublikového finále. Ze skupiny však nepostoupila.

„Chceme proslavit Mobis na celorepublikové scéně a zahrát si fotbal s kolegy z práce. No a co si budeme nalhávat, hlavní cena zájezd na fotbal stála od začátku na místě nejvyšším,“ doplnil Jiří Pytela. „Rozhodně chceme každý zápas vyhrát, ale určitě v mezích fair-play a máme nařízeno od prezidenta naší společnosti vrátit se z turnaje bez zranění,“ dodal Jiří Pytela.

„Co nás vedlo k účasti? Pohyb, láska k fotbalu a setkání s kolegy mimo pracovní povinnosti,“ uvedl Tomáš Strouhal z firmy Huisman Czech Republic. „Poprvé jsme si Zaměstnaneckou ligu zkusili minulý rok a byl to skvělý turnaj. V minulosti jsme hrávali i jiné typy turnajů včetně zimních, ale tento je výborný v tom, že se opravdu jedná o týmy složené ze zaměstnanců jednotlivých firem. Skvělá byla i organizace a hřiště,“ pochvaloval si Martin Bohač z OZO Ostrava.

„Již se účastníme této akce počtvrté, turnaj má velmi dobré renomé i skvělou organizaci a je vždy zajímavé srovnávat se s mladším hráči, zda my - „starší hoši“ - ještě na to máme,“ pousmál se starosta Bolatic Herbert Pavera. „Samozřejmě si jdeme užít turnaj a fotbal, ale zároveň chceme podat co nejlepší výkony a pokud se zadaří, tak i turnaj vyhrát,“ dodal Herbert Pavera.

„Část zaměstnanců je sportovně založených, v mládí jsme hráli fotbal, nohejbal nebo jiné sporty, takže i když nám už není 20, ani 30, tak se rádi sejdeme nepracovně ke sportovnímu klání. A samozřejmě nabídka reprezentovat podnik se neodmítá, to máte jako s nároďákem,“ podotkl Martin Kumpán z Technických služeb Karviná.