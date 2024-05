Zaměstnanecká liga? Fotbalový teambuilding, říká Jakub Cudzik z GO Steel a.s.

Tradičně ve druhé polovině května se konají okresní kola Zaměstnanecké ligy Deníku, celostátního otevřeného fotbalového turnaje určeného všem firmám a organizacím se zaměstnanci, kteří chtějí využít hráčský potenciál svých kolegů. Letošního 4. ročníku se účastní v Moravskoslezském kraji ve Staříči na Frýdecko-místecku také GO Steel a.s. „Budeme se snažit dotáhnout vše do vítězného konce,“ říká za společnost Jakub Cudzik.

Zaměstnanecká liga Deníku (25. 9. 2023, Staříč) | Video: Jakub Nohavica