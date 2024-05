Tradičně ve druhé polovině května se konají okresní kola Zaměstnanecké ligy Deníku, celostátního otevřeného fotbalového turnaje určeného všem firmám a organizacím se zaměstnanci, kteří chtějí využít hráčský potenciál svých kolegů. Letošního 4. ročníku se účastní v Moravskoslezském kraji ve Staříči na Frýdecko-místecku také Huisman Czech Republic s.r.o. „Sport bez touhy vyhrát nejde dělat, takže jdeme vyhrát,“ prohlásil za společnost Tomáš Strouhal.

Zaměstnanecká liga Deníku (25. 9. 2023, Staříč) | Video: Jakub Nohavica

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Pohyb, láska k fotbalu a setkání s kolegy mimo pracovní povinnosti.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Hlavní je se zúčastnit, ale sport bez touhy vyhrát nejde dělat, takže jdeme vyhrát!

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Budeme hrát jako tým, takže celý mančaft, každý má svou kvalitu.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Real Madrid a Premier League.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Jude Bellingham

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Liverpool FC vs. Real Madrid ve finále Ligy mistrů, z běžných ligových zápasů by to byl Liverpool FC vs. Arsenal FC.