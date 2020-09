Prvním jistým účastníkem krajského kola fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku bude na jaře příštího roku tým firmy Go Steel Frýdek-Místek z.s., který ovládl včerejší okresní boje (Ostrava a Frýdek-Místek) na hřišti TJ Sokol Palkovice, když ve finále zdolal zástupce Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava z. s. 2:0. Třetí místo obsadili vyslanci firmy Blanco Professional CZ spol. s.r.o.

Vítězové ve skupině obsadili druhé místo, v semifinále navíc museli projít nejistou cestou skrze penaltový rozstřel. Soupeře Blanco Professional CZ spol. s.r.o. však zdolali a na vítězné vlně dokráčeli až k celkovému triumfu. „Byl to dobře organizovaný turnaj, a co víc si přát, než konečnou výhru,“ usmíval se Tomáš Cudzik, autor jedné z finálových branek.

„Důležitá byla disciplína, srdíčko, a samozřejmě i kus štěstí. Asi nám zůstalo i víc sil, než soupeři, to rozhodlo. Teď je naším cílem vyhrávat i v dalších kolech, tak uvidíme, jak dobří protivníci na nás čekají,“ doplnil.

Jejich sokové přiznali, že triumf je ve správných rukou. „Kluci z Frýdku byli lepší, my už ke konci šlapali vodu, došly síly, takže asi zasloužený výsledek, byť nás mrzí,“ řekl za tým Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava z. s. Dalibor Mekyňa. „Myslím, že to byl turnaj na úrovni, až tedy na rozhodčí,“ usmíval se vzápětí.

Bronz po penaltovém dramatu s GMC tech s.r.o. patří firmě Blanco Professional CZ spol. s.r.o.

„Musím říct, že takový výsledek jsme neočekávali. Setkali jsme se tu taková partička hodně velkých amatérů, ale zvládli jsme to tak, jako jsme ani nedoufali. Je to prostě sport,“ měl jasno s radostí ve tváři Miroslav Gřes.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA VE VÝSLEDCÍCH

Skupina A: Blanco Professional - Apolmont 1:1, Lakum-KTL - GMC tech 1:1, Blanco Professional - GMC tech 1:0, Apolmont - Lakum-KTL 1:0, Apolmont - GMC tech 1:3, Blanco Professional - Lakum-KTL 4:0.

Pořadí: 1. Blanco Professional CZ spol. s.r.o., 2. GMC tech s.r.o., 3. Apolmont Steel s.r.o., 4. Lakum-KTL, a.s.

Skupina B: Steeltec - Severomoravské vodovody a kanalizace 0:2, Go Steel - Huisman Konstrukce 2:2, Steeltec - Huisman Konstrukce 0:4, Severomoravské vodovody a kanalizace - Go Steel 0:0, Severomoravské vodovody a kanalizace - Huisman Konstrukce 1:0, Steeltec - Go Steel 3:6.

Pořadí: 1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava z. s., 2. Go Steel Frýdek-Místek z.s., 3. Huisman Konstrukce, s.r.o., 4. Steeltec CZ, s.r.o.

Semifinále: Severomoravské vodovody a kanalizace - GMC tech 2:0, Blanco Professional - Go Steel 0:0, 1:3 po pen.

O 3. místo: GMC tech Blanco Professional 3:3, 1:2 po pen.

Finále: Severomoravské vodovody a kanalizace - Go Steel 0:2.