Valcíři za sebou měli vysoké porážky s Vítkovicemi a Karvinou a proti B týmu Baníku chtěli zabrat. „V zápasech s Vítkovicemi a Karvinou se nehrálo na výsledek. Chtěli si zkusit útočnou fázi, což se jim povedlo. Já jsem zastáncem těch duelů moc nebyl,“ řekl trenér Frýdku-Místku Michal Hubník.

Baník B do Frýdku-Místku přivezl silný tým v čele s Václavem Procházkou, Romanem Potočným, Robertem Hrubým nebo Danielem Holzerem. „Věděl jsem už dopředu, že přijedou. Jsou to šikovní hráči a ta kvalita byla znát,“ uvedl Hubník.

První, a nakonec taky jediný gól zápasu, padl v 22. minutě, kdy se přesnou střelou prosadil Hrubý. Za domácí měl v první půli dobrou příležitost Skwarzcek, jehož pokus ale ostravský gólman Číž vyrazil na roh. „Velkou šanci měl i Kiška, který byl sám před brankářem. Já jsem ze tří čtvrtin viděl volnou bránu, ale on ho trefil do nohy,“ dodal kouč Valcířů.

Několik zajímavých situací bylo k vidění i ve druhé půli. „Super centry měl Varadi, ale bylo vidět, že nemáme tolik natrénovanou fyzičku. Účel však utkání splnilo,“ řekl domácí trenér.

Zápas se ale nakonec kvůli průtrži mračen, která se přihnala zhruba 25 minut před koncem, nedohrál. Rozhodčí nejprve zápas přerušili, krátce na to ale utkání ukončili. „Chvíli jsme čekali, ale pak přišly hromy, lilo a ochladilo se na šest stupňů. Potom to sice opadlo, ale hřiště bylo mokré a nechtěli jsme si ho zničit. Paradoxně potom, co jsem přijel do Olomouce, tady bylo 17 stupňů a sluníčko,“ dodal Hubník. Baník si tak odvezl těsnou výhru 1:0.

MFK Frýdek-Místek - FC Baník Ostrava B 0:1 (0:1)

Frýdek-Místek: Zouhar - Kebísek, F. Drozd (46. Koňařík), Hurta, Hykel - Varadi, Žák, Skwarczek, Kiška (56. Hajnoš) - J. Mikulenka (46. Jurča) - Žondra (46. Raab). Trenér: Hubník.

Branka: 22. Hrubý.