„Během tří sezon jsme hráli na špici tabulky, zahráli jsme si pohár UEFA se Spartakem Moskva a v české lize jsme bojovali o titul,“ říká Tchuř, který tak zažil i zaplněné Bazaly.

„Měly své kouzlo, a když jsme vcházeli na hřiště, bylo to úžasné. Velmi si vážím toho, že jsem mohl být součástí týmu,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý Tchuř, který na působení v Ostravě vzpomíná moc rád.

„To se vymazat nedá. Ten klub pro mě znamená hodně, třináct let totiž není krátká doba. Potkal jsem tam spoustu zajímavých lidí, Baník má ostatně zvuk po celé republice. Nesmím zapomenout ani na jeho fanoušky, kteří během celého zápasu dokázali udělat skvělou atmosféru,“ dodal bývalý ligový fotbalista, jenž je od zimy hráčem Řepišť, s nimiž bojuje o postup z I.B třídy.

Zkušený Tchuř má za sebou také krátké angažmá ve Slavii, za kterou v sezoně 2000/01 stihl odehrát jeden ligový zápas – a hned ten největší – proti Spartě. „Byl to zážitek,“ říká bývalý mládežnický reprezentant, který nastupoval za výběry do sedmnácti a osmnácti let.

Hrál i za Mladou Boleslav, se kterou bojoval o postup mezi elitu, a vyzkoušel si také maďarskou a slovenskou ligu. Na Slovensku hrával za Artmedii, se kterou dokonce okusil i Ligu mistrů proti Interu Milán, Portu a Glasgow Rangers. „Ty časy, kdy jsem hrával profesionální fotbal, byly moc pěkné,“ pousmál se Tchuř, jenž má vystudovanou nejvyšší trenérskou profesionální licenci.

A tak, zatímco řada bývalých fotbalistů se po kariéře dala třeba na podnikání, on čeká, zda dostane nějakou trenérskou nabídku. „Zůstal jsem u fotbalu a chci se mu věnovat. Proto jsem šel do školy,“ říká rodák z Ostravy, jenž je však momentálně bez trenérského angažmá.

„Samozřejmě mě láká trénovat v profesionálním fotbale, ale vím, že je hodně těžké dostat se do tohoto vrcholového trenérského kolotoče. “ dodal Tchuř, jenž v nejvyšší české soutěži odehrál 66 zápasů, ve kterých dal dva góly a přidal čtyři nahrávky.

Tchuřovi bude příští rok už 45 let. Stále se ale zvládá udržovat v takové kondici, že může pokračovat v amatérském fotbale, ve kterém dříve působil taky v Rychvaldě nebo Bohuslavicích. „Když máme o víkendu zápas, tak je jasné, že ta regenerace je potom delší. Ale vím, co si můžu a nemůžu dovolit. Přes týden se dám dohromady, abych ten další víkend zase mohl hrát,“ říká o své fotbalové kondičce Tchuř, který se do fotbalového důchodu ještě nechystá.

„Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Rozhoduji se vždy po roce, protože nechci nikomu nic slibovat. Nevím, jak dlouho u fotbalu ještě budu, ale chci hrát, dokud to půjde,“ komentuje svou budoucnost Tchuř, jehož nejbližší fotbalový cíl je jasný: postup s Řepištěmi. „Jsou tady tři nebo čtyři týmy, které mohou postoupit. My ale máme kvalitu, a proto jsem tady přišel. Věřím, že postoupíme. A co bude dál, to se uvidí,“ uzavřel zkušený fotbalista.