Zdeněk Duda získal 27 hlasů. Jeho protikandidát Jiří Petráš obdržel sedm hlasů a Martin Pecha tři. Dva hlasy byly neplatné. „Abych se přiznal, tak jsem čekal ještě větší rozdíl. Ale rozhodně jsem se nebál, že bych nevyhrál. Nepodnikal jsem žádné agitace, nic jsem neobjížděl, nikam jsem nevolal a nijak jsem se nechtěl propagovat. Za námi je kus práce a oddíly nejsou slepé. Vidí to,” řekl pro Deník šestašedesátiletý funkcionář z Frýdku-Místku, který vstupuje do svého pátého volebního období.

Pecha s Petrášem byli spojováni s Fevolucí nebo Čistým fotbalem. „Ale Fevolucí jsme byli osloveni i my. Navštívili nás pánové Lípa, Řepka a Šmicer. Říkali, že problémy je třeba řešit jinde, že u nás je to v pořádku a že nám drží palce,” uvedl Duda, jenž se ohrazuje proti spojení s Romanem Berbrem. „My s ním nesouhlasíme. Nevolili jsme ho. Děláme svou politiku a snažíme se, aby Morava byla jednotná,” dodal.

Musí dojít ke změnám

Zdeněk Duda si nicméně uvědomuje, že ho čeká hodně složité období. „Musíme se vrátit na hřiště, abychom nepřišli o mládežnickou základnu. Děti totiž zjišťují, že na gauči s tabletem je to pohodlnější,” poukazuje staronový předseda na současnou situaci, která v republice kvůli koronaviru panuje. „Mám proto obavy, že členská základna nám bude klesat. My tak musíme dělat vše pro to, aby tomu tak nebylo. Naštěstí u mládeže máme velmi schopné lidi,” doplnil Duda, který je i prvoligovým delegátem.

Fotbalový národ volá po změnách ve vedení FAČRu, s čímž souhlasí i Duda. „Ke změnám musí dojít. Musí se změnit výkonný výbor, ale to je postupný krok. Teď to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Ve všech okresech v okolí předsedové své posty uhájili. Je tady vidět dobrá práce, ke které přispívají i pan Kula s Janoškem,” uvedl Duda, podle něhož je třeba, aby se celý okres spojil. „Potřebujeme, aby ho nikdo nedělil na Třinec a Frýdek-Místek. Jsme jeden okres, bojujeme společně. Klubům pomáháme a vycházíme jim vstříc,” uzavřel předseda Duda.