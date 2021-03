Vlastimil Rapouch dříve chytal za Chlebovice, spoustu let ale působil jako fotbalový rozhodčí v amatérských soutěžích. A píšťalku neodložil ani v důchodovém věku. Naopak, fotbal byl i nadále jeho velkou láskou.

„Znal jsem ho celý život. Ještě loni v létě pískal zápas, to už mu bylo osmdesát let. Teď ještě jezdil s kamionem,” vzpomíná na pana Rapoucha trenér Staříče Martin Blahuta. „Když jsem na přípravu sháněl nějaké rozhodčí, vždy byl ochotný, kdykoliv kamkoliv přijel a pískl nám to za hubičku,” dodal.

Blahutu zpráva o odchodu snad nejstaršího rozhodčího široko daleko hodně zasáhla. „Úplně mě to zaskočilo. Připadal mi jako nesmrtelný člověk,” uvedl na adresu teď už bývalého fotbalového sudího.

I když měl Vlastimil Rapouch výrazně dřívější datum narození než hráči, jejichž zápasy pískal, vždy s nimi dokázal hravě držet krok. „A nejen to. Vždy byl snad ještě rychlejší, než oni. Byl to vážně neskutečný chlap. Vždy jsem svým hráčům říkal, že jestli si proti němu něco dovolí, tak okamžitě letí pryč. Byl to člověk, který by pro fotbal dýchal,” řekl závěrem Blahuta.